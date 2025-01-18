İstanbul Ataşehir’de yangın! 3’ü ağır 5 kişi yaralandı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Yangın, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki bir otelde çıktı. 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ataşehir'de bir otelde çıkan yangında 5 kişi yaralandı. (AA) Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Otelde konaklayan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.