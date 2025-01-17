Okul bahçesinde şampanya patlattılar! İzmir’deki görüntülere soruşturma

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir okulda mezuniyet eğlencesinde öğretmenin şampanya patlattığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler veliler tarafından tepkiyle karşılandı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Bornova ilçesinde bir okulda mezuniyet eğlencesinde gerçekleştiği iddia edilen görüntülere ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

Okul bahçesinde şampanya patlattılar (İHA)

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran 2024'te Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda gerçekleştiği öne sürülen görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.