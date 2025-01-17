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Okul bahçesinde şampanya patlattılar! İzmir'deki görüntülere soruşturma

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir okulda mezuniyet eğlencesinde öğretmenin şampanya patlattığı görüntüler ortaya çıktı. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, görüntülere ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 20:54 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 20:57
Okul bahçesinde şampanya patlattılar! İzmir’deki görüntülere soruşturma

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    İzmir'in Bornova ilçesindeki bir okulda mezuniyet eğlencesinde öğretmenin şampanya patlattığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

    Okul bahçesinde şampanya patlattılar! İzmir'deki görüntülere soruşturma



    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Bornova ilçesinde bir okulda mezuniyet eğlencesinde gerçekleştiği iddia edilen görüntülere ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

    Okul bahçesinde şampanya patlattılar (İHA)Okul bahçesinde şampanya patlattılar (İHA)

    İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran 2024'te Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda gerçekleştiği öne sürülen görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.

    Bu kapsamda konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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