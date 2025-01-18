Stresle nasıl başa çıkılır? Daha sakin bir zihin için 4 basit alışkanlık

Modern yaşamın karmaşası hepimizi zaman zaman stresle başa çıkmak zorunda bırakabilir. Ancak stresin sizi kontrol etmesine izin vermek yerine onu yönetebilirsiniz. İşte daha sakin bir zihin ve dengeli bir yaşam için uygulayabileceğiniz dört basit alışkanlık...
(Takvim Foto Arşiv)
Nefes Egzersizleriyle Zihninizi Dinlendirin
Stresin ilk etkilediği yer nefes alışverişlerimizdir. Derin ve yavaş nefes almayı öğrenmek vücudunuzu rahatlatır ve zihninizi sakinleştirir. Günde sadece 5-10 dakika şu egzersizi deneyin:
Burnunuzdan derin bir nefes alın, 4 saniye sayın.
Nefesi tutun, 4 saniye boyunca bekleyin.
Ağzınızdan nefesi verin, 6 saniye sayarak boşaltın.
Bu basit teknik kalp ritminizi düzenler ve "savaş ya da kaç" tepkisini yatıştırır.
(Takvim Foto Arşiv)
Fiziksel Hareketi Rutin Haline Getirin
Egzersiz yalnızca fiziksel sağlığınızı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığınızı da iyileştirir. Stres hormonlarını azaltan endorfin salgılamayı teşvik eder. Her gün 20-30 dakikalık yürüyüşler, yoga ya da dans gibi aktiviteler stres seviyelerinizi yönetmede büyük fark yaratabilir.