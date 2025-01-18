Stresle nasıl başa çıkılır? Daha sakin bir zihin için 4 basit alışkanlık

Ekranla sürekli etkileşimde olmak stresin en büyük kaynaklarından biri olabilir. Günde en az bir saatlik " teknoloji detoksu " yapmayı alışkanlık haline getirin. Bu süre zarfında telefonunuzu uçak moduna alın ve sadece kendinize odaklanın. Sessizlik zihninizi dinlendirir ve odağınızı artırır.

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Minnettarlık Günlüğü Tutun

Minnettarlık pratiği olumlu düşünceleri artırır ve stres seviyelerini düşürür. Her gün gününüzde sizi mutlu eden üç şeyi yazın. Bu, basit bir kahve molası ya da bir arkadaşınızla yaptığınız anlamlı bir sohbet olabilir. Düzenli olarak bu alışkanlığı sürdürmek hayatınızın olumlu yönlerine daha fazla odaklanmanıza yardımcı olur.