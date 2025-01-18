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İzmir'de skandal görüntüler! Öğretmenler okul içerisinde kadeh kaldırıp içki içti

İzmir Bornova'daki bir devlet okulunda öğretmenlerin okul içinde şampanya patlatarak ve alkollü içki içerek eğlendikleri görüldü. Skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 13:18 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 13:30
İzmir’de skandal görüntüler! Öğretmenler okul içerisinde kadeh kaldırıp içki içti

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    Geçtiğimiz Haziran ayında Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulundaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı anlar sosyal medyaya düştü.

    İzmir'de şampanya patlatılan devlet okulunda yeni görüntüler ortaya çıktı

    YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    Olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı.

    İzmir'de bir öğretmen okul bahçesinde şampanya patlattı. (İHA)İzmir'de bir öğretmen okul bahçesinde şampanya patlattı. (İHA)

    Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü.

    İzmir'de şampanya patlatılan devlet okulunda yeni görüntüler ortaya çıktı. (İHA)İzmir'de şampanya patlatılan devlet okulunda yeni görüntüler ortaya çıktı. (İHA)

    Öğretmenlerin okul içerisinde sergilediği bu tavır veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

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