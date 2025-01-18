İzmir’de skandal görüntüler! Öğretmenler okul içerisinde kadeh kaldırıp içki içti

Geçtiğimiz Haziran ayında Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulundaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı anlar sosyal medyaya düştü.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı.
İzmir'de bir öğretmen okul bahçesinde şampanya patlattı. (İHA)
Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü.
İzmir'de şampanya patlatılan devlet okulunda yeni görüntüler ortaya çıktı. (İHA)
Öğretmenlerin okul içerisinde sergilediği bu tavır veliler tarafından tepkiyle karşılandı.