Deniz Akkaya ve 5 arkadaşı, eski menajerini darp ettikleri için 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı!

Eski manken Deniz Akkaya 28 Eylül'de Merih Yılmaz'a mesaj atarak, Atina'da ev alacağını ve 20 bin Euro'ya ihtiyacı olduğunu söyledi. İddiaya göre Yılmaz da 70 bin lira parayı bularak Deniz Akkaya'nın avukatı Merih Erkul'a teslim etti. 3 Ekim günü ise Deniz Akkaya bu kez menajeri Merih Yılmaz'ı arayarak avukatının ofisinde toplantı düzenleneceğini kendisinin de katılmasını istedi.

ZORLA KAĞIT İMZALATTILAR

Yılmaz, arkadaşıyla Beyoğlu'nda bulunan ofise aracıyla geldi. Ofiste bulunan Erdi T., ve Uğur Kemal S., Merih Yılmaz'ı darp etmeye başladı. Merih Yılmaz'ı 3 Ekim 2018 tarihinde anlaştığı firmalardan alacağı ücreti eksik yatırdığı iddiasıyla yanında bulunan 5 kişiyle darp ettiler.

Yılmaz'ın annesinin üzerine kayıtlı araç için, Akkaya'nın yanında bulunan 5 şüpheli kişi Yılmaz'a annesini aratarak vekalet çıkarmasını istedi. Vekalet işleminin ardından Merih Yılmaz'a Deniz Akkaya'nın kendisine bir borcu olmadığı yazan bir metin imzalatıldı.



AĞIR SUÇLAR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 şüpheli hakkında ''Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak'', ''Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma'' suçları kapsamında iddianame düzenlenerek; İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.



DAVA AĞIR CEZADA

Dava geçtiğimiz gün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya şikayetçi Merih Yılmaz, sanıklar Deniz Akkaya, Oğuzhan M. Erdi T. Mehmet D. Uğur K. Yahya Y. ve taraf avukatları katıldı.