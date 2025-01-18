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Rize'de dini değerlere hakaret ettiği iddia edilen öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı

Rize'de görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunan öğretim üyesi hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan disiplin soruşturmasının yanı sıra olayın adli makamlara sirayet eden yönü ile ilgili süreç de hukuk servisimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir." denildi.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 00:29 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 00:29
Rize’de dini değerlere hakaret ettiği iddia edilen öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı

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    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde bir öğretim üyesi hakkında, görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer alan haberlere yönelik kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Üniversitemiz bünyesinde görev yapan bir öğretim üyemizin, görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğuna dair bilgi ve belgenin Rektörlüğümüze iletilmesine müteakip bahsi geçen öğretim üyesi hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmış olup, hem soruşturma sürecinin hem de ilgili fakültedeki eğitim öğretim işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ilgili hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan disiplin soruşturmasının yanı sıra olayın adli makamlara sirayet eden yönü ile ilgili süreç de hukuk servisimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

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