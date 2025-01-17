Öksürüğe tıksırığa son! Bir yudum içen sabah resetlenip uyanıyor!

2-3 parça taze zencefil kökü 1 limon (isteğe bağlı olarak daha ekşi bir tat için) 1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı) 1/2 çay bardağı su

(Takvim Foto Arşiv)

Yapılışı:

Zencefili iyice yıkayın ve kabuğunu soyun. Rendenin ince kısmıyla rendeleyin veya bir meyve sıkacağı kullanarak suyunu çıkarın. Limonu sıkın ve zencefil suyuna ekleyin. Balı ekleyerek karıştırın. (Bal, doğal tatlılık ve iltihap önleyici özellik sağlar.) Karışıma suyu ekleyin ve iyice karıştırın. Karışım hazır olduktan sonra bir shot bardak ya da küçük bir kapta tüketebilirsiniz.