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Öksürüğe tıksırığa son! Bir yudum içen sabah resetlenip uyanıyor!

Zencefille hazırlanan bu karışım düzenli tüketildiğinde soğuk algınlığına karşı koruyucu etki sağlıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İşte tarife ilişkin merak edilenler...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 23:46 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 23:47
Öksürüğe tıksırığa son! Bir yudum içen sabah resetlenip uyanıyor!

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    Limon ve zencefille hazırlanan bu karışım düzenli tüketildiğinde soğuk algınlığına karşı koruyucu etki sağlıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İşte tarife ilişkin merak edilenler...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Zencefilli karışım nasıl hazırlanır?

    Malzemeler:

    2-3 parça taze zencefil kökü
    1 limon (isteğe bağlı olarak daha ekşi bir tat için)
    1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)
    1/2 çay bardağı su

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yapılışı:

    Zencefili iyice yıkayın ve kabuğunu soyun. Rendenin ince kısmıyla rendeleyin veya bir meyve sıkacağı kullanarak suyunu çıkarın. Limonu sıkın ve zencefil suyuna ekleyin. Balı ekleyerek karıştırın. (Bal, doğal tatlılık ve iltihap önleyici özellik sağlar.) Karışıma suyu ekleyin ve iyice karıştırın. Karışım hazır olduktan sonra bir shot bardak ya da küçük bir kapta tüketebilirsiniz.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Faydaları nedir?

    Zencefil, doğal bir anti-inflamatuar olup bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca boğazı rahatlatmaya yardımcı olur ve öksürüğü kesebilir. Zencefil shot'ları düzenli tüketildiğinde soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi olabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

    (NOT: Alerji durumuna karşı doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.)

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