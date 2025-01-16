Verdiği hasar daha kalıcı! Çıkmayan kalıcı oje yaptırmanın zararları

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Kalıcı oje güzellik piyasasında son yıllarda popüler bir trend haline geldi. Tıpkı yeni yapılmış gibi parlak görünen tırnaklar ve uzun süre bozulmayan ojeler çoğu kişinin tercih sebebi. Ancak çıkmayan kalıcı oje uygulaması göründüğü kadar masum olmayabilir. İşte bu popüler uygulamanın zararları ve uzun vadeli etkileri...

(Takvim Foto Arşiv) Tırnak Yüzeyine Zarar Verir Kalıcı oje uygulamasında tırnağın yüzeyi pürüzsüz hale getirilmek için genellikle zımparalanır. Bu işlem tırnağın üst tabakasına zarar verir ve tırnağı inceltir. Finalde tırnaklar kırılmaya daha yatkın hale gelir.