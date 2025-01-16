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Verdiği hasar daha kalıcı! Çıkmayan kalıcı oje yaptırmanın zararları

Kalıcı ojeler uzun süre dayanıklı kalmaları ve pratik yönleriyle tercih edilse de doğru şekilde uygulanmadığında veya sürekli kullanıldığında tırnak sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. İşte kalıcı oje yaptırmanın zararları ve dikkat edilmesi gerekenler.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 11:55 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 11:55
Verdiği hasar daha kalıcı! Çıkmayan kalıcı oje yaptırmanın zararları

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    Kalıcı oje güzellik piyasasında son yıllarda popüler bir trend haline geldi. Tıpkı yeni yapılmış gibi parlak görünen tırnaklar ve uzun süre bozulmayan ojeler çoğu kişinin tercih sebebi. Ancak çıkmayan kalıcı oje uygulaması göründüğü kadar masum olmayabilir. İşte bu popüler uygulamanın zararları ve uzun vadeli etkileri...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Tırnak Yüzeyine Zarar Verir

    Kalıcı oje uygulamasında tırnağın yüzeyi pürüzsüz hale getirilmek için genellikle zımparalanır. Bu işlem tırnağın üst tabakasına zarar verir ve tırnağı inceltir. Finalde tırnaklar kırılmaya daha yatkın hale gelir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kimyasal Madde Maruziyeti

    Kalıcı ojelerin ışınla sertleşmesi için UV ya da LED lambalar kullanılır. Bu süreçte kullanılan kimyasallar hem tırnağın yapısına zarar verebilir hem de uzun vadede ciltle temas ettiğinde alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    UV Işınlarının Olumsuz Etkileri

    UV lambaların sürekli kullanımı cildin erken yaşlanmasına ve hatta cilt kanseri riskine katkıda bulunabilir. Ellerinizin bu ışınlara maruz kalması zamanla lekelenmelere ve ince kırışıklıklara neden olabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Doğal Tırnak Yapısını Bozar

    Kalıcı oje uzun süre tırnakta kaldığında tırnaklar hava almaz ve bu durum tırnağın zayıflamasına neden olur. Uygulamanın sürekli tekrar edilmesi tırnağın kendi doğal dengesini bozabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aseton Kullanımının Zararları

    Kalıcı ojeyi çıkartmak için genellikle yoğun aseton içeren ürünler kullanılır. Aseton tırnakları ve cildi kurutur, hassasiyeti arttırır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Enfeksiyon Riski

    Kalıcı oje uygulamasında hijyenik olmayan malzemelerin kullanılması enfeksiyon riskini arttırabilir. Tırnağın altına girebilecek mikroorganizmalar mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara yol açabilir.

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