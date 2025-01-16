Verdiği hasar daha kalıcı! Çıkmayan kalıcı oje yaptırmanın zararları

(Takvim Foto Arşiv)
UV Işınlarının Olumsuz Etkileri
UV lambaların sürekli kullanımı cildin erken yaşlanmasına ve hatta cilt kanseri riskine katkıda bulunabilir. Ellerinizin bu ışınlara maruz kalması zamanla lekelenmelere ve ince kırışıklıklara neden olabilir.
(Takvim Foto Arşiv)
Doğal Tırnak Yapısını Bozar
Kalıcı oje uzun süre tırnakta kaldığında tırnaklar hava almaz ve bu durum tırnağın zayıflamasına neden olur. Uygulamanın sürekli tekrar edilmesi tırnağın kendi doğal dengesini bozabilir.
(Takvim Foto Arşiv)
Aseton Kullanımının Zararları
Kalıcı ojeyi çıkartmak için genellikle yoğun aseton içeren ürünler kullanılır. Aseton tırnakları ve cildi kurutur, hassasiyeti arttırır.
(Takvim Foto Arşiv)
Enfeksiyon Riski
Kalıcı oje uygulamasında hijyenik olmayan malzemelerin kullanılması enfeksiyon riskini arttırabilir. Tırnağın altına girebilecek mikroorganizmalar mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara yol açabilir.