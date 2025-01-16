PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Hatay'da freni arızalanan kamyon 5 araça çarptı: Korku dolu anlar kamerada

Hatay'da fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayan hafriyat kamyonu, kavşakta bekleyen araçlara çarptı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 14:00 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 14:01
Hatay’da freni arızalanan kamyon 5 araça çarptı: Korku dolu anlar kamerada

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Hatay'da İskenderun ilçesinde, fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayan hafriyat kamyonu araçaların arasına daldı.

    5 ARACA ÇARPTI
    Kaza, dün, E-5 kara yolu Şekere mevkisinde meydana geldi. M.N.A. yönetimindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonu ilerlerken kavşağa yaklaştığı sırada fren sisteminde arıza meydana geldi. Duramayan kamyon kavşakta bekleyen 5 araca çarptı.

    Fren sistemi arızalanan kamyon, kavşakta 5 araca çarptı (Fotoğraf: DHA)Fren sistemi arızalanan kamyon, kavşakta 5 araca çarptı (Fotoğraf: DHA)

    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hasar gören araçlarda hafif yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Fren sistemi arızalanan kamyon, kavşakta 5 araca çarptı (Fotoğraf: DHA)Fren sistemi arızalanan kamyon, kavşakta 5 araca çarptı (Fotoğraf: DHA)

    KAZA ANI KAMERADA
    Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.