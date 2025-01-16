Hatay’da freni arızalanan kamyon 5 araça çarptı: Korku dolu anlar kamerada

Hatay'da İskenderun ilçesinde, fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayan hafriyat kamyonu araçaların arasına daldı.
5 ARACA ÇARPTI
Kaza, dün, E-5 kara yolu Şekere mevkisinde meydana geldi. M.N.A. yönetimindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonu ilerlerken kavşağa yaklaştığı sırada fren sisteminde arıza meydana geldi. Duramayan kamyon kavşakta bekleyen 5 araca çarptı.
Fren sistemi arızalanan kamyon, kavşakta 5 araca çarptı (Fotoğraf: DHA)
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hasar gören araçlarda hafif yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Fren sistemi arızalanan kamyon, kavşakta 5 araca çarptı (Fotoğraf: DHA)
KAZA ANI KAMERADA
Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.