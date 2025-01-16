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MSB ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025 | Şubat ayı celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak?

2025 yılı için askerlik yerleri Şubat celbinde silahaltına alınacak olan yükümlüler için büyük önem taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre askerlik yerleri 30 Kasım 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlayan yükümlüler için e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bu önemli bilgilere T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile erişilebilecek.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 09:56 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 09:56
MSB ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025 | Şubat ayı celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak?

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    2025 Şubat celbinde silahaltına alınacak olan yedek subay, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlüler için önemli bir dönüm noktası olan askerlik yerlerinin açıklanmasına sayılı günler kaldı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2025 yılı için askerlik yerleri 29 Ocak tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Ancak, yerlerin açıklanacağı saat hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Bu duyuru, askerlik hizmeti için çağrılan yükümlüler için büyük bir önem taşıyor. Ayrıca, bu tarihten itibaren yükümlüler, kendilerine ait askerlik yerlerini öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sınıflandırma ve Sevk İşlemleri

    Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından, yükümlüler, ilgili askerlik yerlerine sevk için belgelerini alabilecekler. Özellikle yedek subay/astsubay adayları, geçmiş sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılmış olan kişiler de dahil olmak üzere, sevk tarihleri ve belgeleri için düzenlemeler yapılacak. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'na göre, mazeretleri bulunmayanlar, belirlenen tarihlerde bakaya durumu oluşturabilecekler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sevk Tarihleri

    Yedek subay/astsubay adayları ve erler için aşağıdaki tarihlerde sevk işlemleri başlayacak:

    1. Grup (Yedek Subay/Astsubay Adayları ve Erler): 06 Şubat 2025

    2. Grup (Erler): 06 Mart 2025

    3. Grup (Erler): 03 Nisan 2025

    Yükümlüler, sevk belgelerini sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren veya sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren alabileceklerdir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ve Ödeme Detayları

    Yükümlüler, askerlik yerleri belirlendikten sonra, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden adres bilgileri ile eğitim birliği arasında yol ve iaşe bedelleri ödemesi yapılacak. Bu ödemeler, PTT şubeleri veya PTT kartlarıyla alınabilecek. Ayrıca, askerlik hizmeti süresince kullanılacak banka kartları ile ilgili olarak, herhangi bir banka şubesinden hesap açılabilir ve kart temin edilebilir.

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