MSB ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025 | Şubat ayı celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak?

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2025 Şubat celbinde silahaltına alınacak olan yedek subay, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlüler için önemli bir dönüm noktası olan askerlik yerlerinin açıklanmasına sayılı günler kaldı.

(Takvim Foto Arşiv) ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 yılı için askerlik yerleri 29 Ocak tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Ancak, yerlerin açıklanacağı saat hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Bu duyuru, askerlik hizmeti için çağrılan yükümlüler için büyük bir önem taşıyor. Ayrıca, bu tarihten itibaren yükümlüler, kendilerine ait askerlik yerlerini öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek.