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Sahte içki faciası büyüyor: Ölü sayısı 30'a yükseldi

İstanbul'da patlayan sahte içki faciası büyüyor. Sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

AA AA
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 12:57 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 13:02
Sahte içki faciası büyüyor: Ölü sayısı 30’a yükseldi

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    İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yüskeldi.

    83 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
    Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

    Sahte içki üreten şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor (Takvim.com.tr Arşiv)Sahte içki üreten şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor (Takvim.com.tr Arşiv)

    ÖLÜ SAYISI 30'A ÇIKTI
    Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.

    31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

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