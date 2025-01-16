Sahte içki faciası büyüyor: Ölü sayısı 30’a yükseldi

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yüskeldi.
83 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yüskeldi.
83 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
ÖLÜ SAYISI 30'A ÇIKTI
Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.
31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.