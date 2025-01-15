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Maslak'ta rezidans inşaatında alacak verecek kavgası: 4 yaralı 11 gözaltı

Maslak'ta yapımı devam eden rezidans inşaatında iddiaya göre işten çıkarılan işçilerle, çalışan işçiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Bıçak, çivili ve demir sopaların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Alişan Dağlar (24) hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, kavgayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 16:43 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 16:43
Maslak’ta rezidans inşaatında alacak verecek kavgası: 4 yaralı 11 gözaltı

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    Olay, dün saat 20.45 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden rezidans inşaatında bir süre önce işten çıkarılan Hamza I. (30), Rıdvan Y. (28) ve Yiğit D. (20) akşam saatlerinde inşaata geldi. İşten çıkarılan 3 kişiyle Alişan Dağlar, Cumali D. (23), Vedat D. (33), Haşim Y. (27), Alican Ç. (28), Yusuf Y. (38), İnan A. (22), Özcan G. (25) ve Sinan G. (32) arasında tartışma çıktı.

    Alacak verecek kavgası kanlı bitti (DHA)Alacak verecek kavgası kanlı bitti (DHA)

    Karşılıklı küfürleşmenin de olduğu tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine bıçakla ve çivili demir sopalarla saldırdı. Kavgada Alişan Dağlar, karnından ve sırtından ağır yaralanırken, Cumali D. karnından, Vedat D. başından, Haşim Y. başından, Hamza I. ise sırtından yaralandı.

    Alacak verecek kavgası kanlı bitti (DHA)Alacak verecek kavgası kanlı bitti (DHA)

    ALACAK VERECEK KAVGASINDA CİNAYET

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Alişan Dağlar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Diğer 5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Alişan Dağlar'ı bıçaklayarak öldüren şüphelinin yaralılardan Hamza I. olduğu tespit edildi.

    Alacak verecek kavgası kanlı bitti (DHA)Alacak verecek kavgası kanlı bitti (DHA)

    POLİS 11 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

    Diğer yandan olaya karışan tarafların poliste daha önceden 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin tedavilerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet demir, 1 adet de çivili tahta sopa ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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