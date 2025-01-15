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49 yıl hapis cezası bulunan firari Antalya'da yakalandı!

Antalya'da hakkında 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı. Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 16:32 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 16:35
49 yıl hapis cezası bulunan firari Antalya’da yakalandı!

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    Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 49 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    OPERASYONLA ENSELENDİ
    Ekipler çalışma kapsamında, hakkında "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 49 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.Y'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

    Antalya'da polisin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı (Fotoğraf: İHA)Antalya'da polisin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı (Fotoğraf: İHA)

    Bulunduğu adres belirlenen hükümlü K.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

    K.Y, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

    Antalya'da 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalandı

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