49 yıl hapis cezası bulunan firari Antalya’da yakalandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 49 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

OPERASYONLA ENSELENDİ

Ekipler çalışma kapsamında, hakkında "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 49 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.Y'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

Antalya'da polisin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı (Fotoğraf: İHA)

Bulunduğu adres belirlenen hükümlü K.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

K.Y, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.