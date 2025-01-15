Diyarbakır’da liseli kızların kavgası kanlı bitti! Çıkışta bıçakladılar

OKUL ÇIKIŞINDA BIÇAKLANDI Okul çıkışında A.K., okulla ilişiği olmayan 18 yaşındaki D.Y. adlı kız tarafından karnından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.K. ise polis arabasıyla Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ergani Anadolu Lisesi 'nde 13 Ocak'ta iddiaya göre kız öğrenci A.K. (15), arkadaşları ve başka birkaç öğrenci arasında sınıfta sigara içilmemesi konusunda yaşanan tartışma okul dışına taştı.

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A.K., okul çıkışında bir anda seslenildiğini belirterek, "Dönüp baktığımız sırada 'karakol orada bir derdiniz varsa gidip orada konuşalım' dedim. Bir anda sağ taraftan bana bir tekme geldi. Döndüğümde saçımdan tutulup bıçak saplandı. Kan görünce o korkuyla yere düştüm. Polis arabası geldi ve hastaneye gittim. 7 dikiş atıldı. Beni bıçaklayan dışarıdandı. Kendisini tanımıyorum" dedi.