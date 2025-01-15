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Diyarbakır'da liseli kızların kavgası kanlı bitti! Çıkışta bıçakladılar

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde lise öğrencilerinin tartışması okul dışına taştı. Kız öğrenci A.K okul çıkışında başka bir kız tarafından bıçaklandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 09:28 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 09:42
Diyarbakır’da liseli kızların kavgası kanlı bitti! Çıkışta bıçakladılar

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    Ergani Anadolu Lisesi'nde 13 Ocak'ta iddiaya göre kız öğrenci A.K. (15), arkadaşları ve başka birkaç öğrenci arasında sınıfta sigara içilmemesi konusunda yaşanan tartışma okul dışına taştı.

    OKUL ÇIKIŞINDA BIÇAKLANDI
    Okul çıkışında A.K., okulla ilişiği olmayan 18 yaşındaki D.Y. adlı kız tarafından karnından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.K. ise polis arabasıyla Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Sınıfta yaşadığı tartışma nedeniyle dışarıda bıçaklandı

    Lise öğrencisi kız, sınıfta yaşadığı tartışma nedeniyle dışarıda bıçaklandı (Fotoğraf: İHA)Lise öğrencisi kız, sınıfta yaşadığı tartışma nedeniyle dışarıda bıçaklandı (Fotoğraf: İHA)

    A.K., buradaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheli D.Y. ise Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    Takvim.com.tr Fotoğraf ArşiviTakvim.com.tr Fotoğraf Arşivi

    A.K., okul çıkışında bir anda seslenildiğini belirterek, "Dönüp baktığımız sırada 'karakol orada bir derdiniz varsa gidip orada konuşalım' dedim. Bir anda sağ taraftan bana bir tekme geldi. Döndüğümde saçımdan tutulup bıçak saplandı. Kan görünce o korkuyla yere düştüm. Polis arabası geldi ve hastaneye gittim. 7 dikiş atıldı. Beni bıçaklayan dışarıdandı. Kendisini tanımıyorum" dedi.