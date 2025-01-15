Adana’da korkunç olay! 3 kişi boğazı kesilmiş halde bulundu | Kahvaltı sofrasında vahşet

Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Yusuf Techi ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı.

Anne, baba ve kızları boğazı kesilmiş halde bulundu (DHA)

Adana'da korkunç olay (DHA)

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.