SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Adana'da korkunç olay! 3 kişi boğazı kesilmiş halde bulundu | Kahvaltı sofrasında vahşet

Adana Yüreğir'de 64 yaşındaki Yusuf Techi, eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu. Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi. Acı haberi alan aile yakınları, evin bulunduğu sokağa gelerek sinir krizi geçirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 11:02 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 11:53
Adana’da korkunç olay! 3 kişi boğazı kesilmiş halde bulundu | Kahvaltı sofrasında vahşet

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

    Yusuf Tehci (DHA)Yusuf Tehci (DHA)

    Dolmuş şoförü Yusuf Tehci'nin evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Adana'da korkunç olay (DHA)Adana'da korkunç olay (DHA)

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hüsne Tehci (DHA)Hüsne Tehci (DHA)

    Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Yusuf Techi ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı.

    Adana'da kahvaltı sofrasında vahşet

    Anne, baba ve kızları boğazı kesilmiş halde bulundu (DHA)Anne, baba ve kızları boğazı kesilmiş halde bulundu (DHA)

    Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi.

    Yakınları sinir krizi geçirdi (DHA)Yakınları sinir krizi geçirdi (DHA)

    Acı haberi alan aile yakınları, evin bulunduğu sokağa gelerek sinir krizi geçirdi.

    Adana'da korkunç olay (DHA)Adana'da korkunç olay (DHA)

    Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İmralı’dan gelecek çağrı öncesi Kandil Öcalan’ı sümen altı etti! PKK elebaşı Helin Ümit’ten Silah bırakmayız, Suriye’de direniriz mesajı
    Gözler Ankara - Şam zirvesinde! Hariciye - Savunma - İstihbarat... YPG ya silah bırakır ya da silahlarıyla gömülür | Hangi konular masada?
    İBB’den toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife
    MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın İran yapılanması YRK’nın kurucularından Amed Serhed kod adlı İslam Dotkanlou ve koruması etkisiz hale getirildi
    Beşiktaş’taki ihale vurgununda yeni detay! İBB ve CHP’li belediyelerin ihya ettiği İÇKALE ’PKK parkı’nın mimarı çıktı: Belge belge ifşa
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!
    Adana’da korkunç olay! 3 kişi boğazı kesilmiş halde bulundu | Kahvaltı sofrasında vahşet
    Ayşe Barım soruşturmasında sıcak gelişme! Serenay Sarıkaya ifade verdi: Dişimle tırnağımla buraya geldim
    Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Şehit ailelerini incitmeyeceğiz! Öcalan’a ev hapsi sorusuna ne yanıt verdi?
    CANLI | Los Angeles’ta ölü sayısı artıyor! Yangınlar söndürülemedi: Alev hortumu uyarısı
    Galatasaray’dan 3 transfer! Süper Lig’e damga vuran yıldızlar yolda
    Hatay küllerinden doğuyor! Bakan Murat Kurum paylaştı: Dünyanın en büyük şantiyesi
    Güney Kore’de bir ilk! Yoon Suk Yeol gözaltında: 1000’den fazla polis evini bastı
    CANLI | Katar’da Gazze masası! Ateşkes olacak mı? Hamas Önce haritaları görelim dedi
    140Journos’un paneli patladı! Sağlık Bakanlığı’ndan e-Nabız açıklaması