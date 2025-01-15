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Bağcılar'da vahşet! 12 yaşındaki Meryem'i taşla öldürüp kardeşini yaraladı

Elektrikçi Zekeriya A, gittiği evde para alamadığı için Meryem ile kardeşi Ahmet Samou’ya kaldırım taşıyla saldırdı. Meryem, kurtarılamadı. Ahmet ise yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Bağcılar’da vahşet! 12 yaşındaki Meryem’i taşla öldürüp kardeşini yaraladı

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    Kan donduran olay, önceki akşam İstanbul Bağcılar'daki 15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta yaşandı. 5 katlı binanın girişindeki daireye elektrik tamiri için gittiğini iddia eden Zekeriya A. (51) Suriyeli Meryem Samou (12) ve Ahmet Samou (5) kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan Ahmet Samou'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ablası Meryem Samou'nun ise hayatını kaybettiğini belirledi.

    'ÇOCUKLARIN AİLESİYLE DOSTUZ'
    Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen anne Gülizar Samou, sinir krizi geçirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Zekeriya A.'yı gözaltına aldı. Suriyeli olan A.'nın ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, bir gün önce de onlara misafirliğe gittiğini söyledi. Evlerinde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve tamire gittiğini dile getiren zanlı, kapıyı çocukların açtığını, elektrik arızasını giderdikten sonra para istediğini ve çocuklardan para alamayınca sinirlenip taşla vurduğunu belirtti. Polis, cinayetin ardından bütün evin altının üstüne getiren A.'nın hırsızlık için eve gittiğini, evde kısa bir süre para arayıp ardından kaçmış olmabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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