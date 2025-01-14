Akhisar’da işçi servisi ile midibüs çarpıştı: 35 kişi yaralandı

Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, işçi servisi ile servis midibüsü çarpıştı. C.K. yönetimindeki 45 J 4493 plakalı minibüs ile T.D. idaresindeki 45 J 4497 plakalı araç, kavşakta çarpışarak kazaya neden oldu.