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Akhisar'da işçi servisi ile midibüs çarpıştı: 35 kişi yaralandı

Kayalıoğlu OSB kavşağında işçi servisi ile midibüs çarpıştı. 35 yaralı hastanelere kaldırılırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 22:12 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 22:12
Akhisar’da işçi servisi ile midibüs çarpıştı: 35 kişi yaralandı

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    Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, işçi servisi ile servis midibüsü çarpıştı. C.K. yönetimindeki 45 J 4493 plakalı minibüs ile T.D. idaresindeki 45 J 4497 plakalı araç, kavşakta çarpışarak kazaya neden oldu.

    ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

    Kaza sonucunda minibüste bulunan işçilerden bazıları araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan işçiler kurtarıldı.

    35 YARALI ÇEVRE HASTANELERE NAKLEDİLDİ

    Yaralanan 35 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Akhisar-Manisa karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.