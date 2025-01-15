Ayşe Barım olayında Serenay Sarıkaya tanık olarak dinlenecek!

Ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım'ın, sektörde tekelleşme yarattığı iddiası ortaya atıldı. Barım'ın sahibi olduğu ID İletişim, Rekabet Kurulu, Savcılık ve MASAK tarafından takibe alındı. Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir arasındaki aşkın da "Reklam ilişkisi" olduğu vurgulandı. Savcılık, ortaya atılan bu iddialardan sonra geniş çaplı bir araştırma başlattı.

'PROJE' DEĞİLİM

Buna göre Demir ile Sarıkaya'nın tüm banka hesaplarının inceleneceği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Sarıkaya'yı bugün "Tanık" sıfatıyla ifadeye çağırdı. Mert Demir ise hakkındaki iddialar üzerine bir açıklama yaptı. "Her başarımın altında başka sebepler arandı. 'Reklam ilişkisi' dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, 'proje' olduğum söylendi... Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim ve âşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim" ifadesini kullandı.