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"Var böyle tipler" sayfasıyla tanınan Kıvanç ve Beril Talu çifti hakim karşısına çıktı!

"Var böyle tipler" sayfasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çiftinin, 150 milyon liralık dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı dava, Kartal'daki Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Var böyle tipler sayfasıyla tanınan Kıvanç ve Beril Talu çifti hakim karşısına çıktı!

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    'Var böyle tipler' sayfasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çiftinin 150 milyon liralık dolandırıcılık davası Kartal'daki Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Kıvanç Talu ile Beril Talu kaldıkları cezaevinden getirildi.

    Tutuklu sanık Kıvanç Talu savunmasında, "Ben ve eşim 11 senedir reklamcıyız. Eşim reklamları yürütmek için yakın çevresinden borç aldı. Bazı projelerden son anda vazgeçince ödenmesinde aksamalar oldu. Borcu borçla kapatmaya devam ettik. Tehditlerden dolayı eşimle 4 yaşındaki çocuğumu bir süre yurt dışına çıkarttım. Borçları çalışıp ödüyorduk. dolandırıcılık söz konusu değildir. Hapiste olduğumuz için çalışamıyoruz. Tutuksuz yargılansak Bir lira bile paramız yok" dedi.

    Var böyle tipler sayfasıyla tanınmışlardı! Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldıkVar böyle tipler sayfasıyla tanınmışlardı! Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık
    "Var böyle tipler" sayfasıyla tanınmışlardı! Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık

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