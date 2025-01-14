"Var böyle tipler" sayfasıyla tanınan Kıvanç ve Beril Talu çifti hakim karşısına çıktı!

'Var böyle tipler' sayfasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çiftinin 150 milyon liralık dolandırıcılık davası Kartal'daki Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Kıvanç Talu ile Beril Talu kaldıkları cezaevinden getirildi.



Tutuklu sanık Kıvanç Talu savunmasında, "Ben ve eşim 11 senedir reklamcıyız. Eşim reklamları yürütmek için yakın çevresinden borç aldı. Bazı projelerden son anda vazgeçince ödenmesinde aksamalar oldu. Borcu borçla kapatmaya devam ettik. Tehditlerden dolayı eşimle 4 yaşındaki çocuğumu bir süre yurt dışına çıkarttım. Borçları çalışıp ödüyorduk. dolandırıcılık söz konusu değildir. Hapiste olduğumuz için çalışamıyoruz. Tutuksuz yargılansak Bir lira bile paramız yok" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN