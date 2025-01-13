Kadın müşterilerini ilaçla bayıltıp taciz ediyordu! Yakalanan taksicinin pes dedirten ifadesi: Kıskandırmak için...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün aracına binen kadın müşterileri sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği ve çektiği görüntüleri taksicilerin olduğu mesajlaşma uygulamasındaki grupta paylaştığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.