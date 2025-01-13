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Kadın müşterilerini ilaçla bayıltıp taciz ediyordu! Yakalanan taksicinin pes dedirten ifadesi: Kıskandırmak için...

İstanbul'da bir taksi şoförünün kadın müşterileri bayıltarak taciz ettiği ve görüntüleri paylaştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin yayılmasıyla ekipler tarafından başlatılan soruşturmada taksi sürücüsü B.N., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tacizci taksicinin ifadesi ise pes dedirtti.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 22:57 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 11:50
Kadın müşterilerini ilaçla bayıltıp taciz ediyordu! Yakalanan taksicinin pes dedirten ifadesi: Kıskandırmak için...

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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün aracına binen kadın müşterileri sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği ve çektiği görüntüleri taksicilerin olduğu mesajlaşma uygulamasındaki grupta paylaştığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

    Ahlaksız taksi şoförü yakalandı!

    Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü yakalandı. (İHA)Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü yakalandı. (İHA)

    Görüntüleri inceleyen ekipler, plaka bilgilerinden şüphelinin B.N. (28) olduğunu ve şoför olarak çalıştığı taksiden 4 ay önce ayrıldığı tespit edildi.

    Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü yakalandı. (İHA)Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü yakalandı. (İHA)

    İFADESİ PES DEDİRTTİ
    Çalışmaların devamında evinde gözaltına alınan B.N.'nin emniyette verdiği ifadede videoya aldığı kadınla geçmişte tanıştığını, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla videoyu çekerek eşine gönderdiğini söylediği öğrenildi.

    Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü yakalandı. (İHA)Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü yakalandı. (İHA)

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
    Emniyette sorguya alınan şüphelinin işlemleri tamamlandı. Taksici adliyeye sevk edildi.

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