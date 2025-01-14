2025 1.2.3.CEMRE DÜŞME TARİHLERİ | Birinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Her yıl halk takvimi ve inançlarına göre, kasım günlerinin 100. gününden beş gün sonra cemrelerin düşmeye başladığı kabul edilir. Cemrelerin her biri bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşer. Bu geleneksel inanışa göre, cemrelerin düşmesi, baharın müjdecisi kabul edilir. Peki 2025 yılı için cemreler ne zaman düşecek? İşte, bu yılın cemre düşme tarihleri...
(Takvim Foto Arşiv)
İlk Cemre 19-20 Şubat'ta Havaya Düşecek
Her yıl 20 Şubat'tan itibaren birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemrelerin ilki bu yıl 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. Halk inançlarına göre, cemrenin havaya düşmesi, doğanın uyanışının ilk işareti olarak kabul edilir.
(Takvim Foto Arşiv)
İkinci Cemre 27 Şubat'ta Suya Düşecek
Cemrelerin ikinci aşaması, 27 Şubat'ta suya düşecek. Bu, doğadaki ısınmanın ilerlediğini ve baharın gelmesine bir adım daha yaklaşıldığını simgeler. Halk arasında suya düşen cemre, özellikle su kaynaklarının ısınmaya başlamasıyla doğanın canlanacağına işaret eder.