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2025 1.2.3.CEMRE DÜŞME TARİHLERİ | Birinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Kış mevsiminin sona erip doğada bitkilerin canlanmaya başladığı dönemi simgeleyen cemrelerin düşme tarihleri her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Cemrelerin halk takvimi ve inançlarına göre baharın müjdecisi olduğuna inanılır. Peki 2025 yılı için cemreler ne zaman düşecek? İşte bu yılın cemre düşme tarihleri...

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 09:59 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 09:59
2025 1.2.3.CEMRE DÜŞME TARİHLERİ | Birinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?

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    Her yıl halk takvimi ve inançlarına göre, kasım günlerinin 100. gününden beş gün sonra cemrelerin düşmeye başladığı kabul edilir. Cemrelerin her biri bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşer. Bu geleneksel inanışa göre, cemrelerin düşmesi, baharın müjdecisi kabul edilir. Peki 2025 yılı için cemreler ne zaman düşecek? İşte, bu yılın cemre düşme tarihleri...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İlk Cemre 19-20 Şubat'ta Havaya Düşecek

    Her yıl 20 Şubat'tan itibaren birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemrelerin ilki bu yıl 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. Halk inançlarına göre, cemrenin havaya düşmesi, doğanın uyanışının ilk işareti olarak kabul edilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İkinci Cemre 27 Şubat'ta Suya Düşecek

    Cemrelerin ikinci aşaması, 27 Şubat'ta suya düşecek. Bu, doğadaki ısınmanın ilerlediğini ve baharın gelmesine bir adım daha yaklaşıldığını simgeler. Halk arasında suya düşen cemre, özellikle su kaynaklarının ısınmaya başlamasıyla doğanın canlanacağına işaret eder.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Üçüncü Cemre 6 Mart'ta Toprağa Düşecek

    Ve son olarak, üçüncü cemre 6 Mart'ta toprağa düşecek. Üçüncü cemre, baharın gelişinin simgesidir ve doğanın tamamen uyanarak büyümeye, yeşermeye başladığı bir döneme girileceğini müjdeler. Cemrenin toprağa düşmesi, tarlaların canlanacağı ve doğanın tüm yönleriyle bahar havasına bürüneceği anlamına gelir.

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    Baharın Müjdecisi: Cemreler ve Geleneksel İnançlar

    Cemrelerin düşmesi, halk arasında baharın müjdecisi olarak kabul edilir. Üç cemre de düştükten sonra, doğanın tamamen uyanmaya başlayacağı ve baharın sıcaklıklarıyla birlikte yaşamın hızlanacağına inanılır. Her yıl cemrelerin tarihleri farklılık gösterebilse de, bu geleneksel ritüel halk arasında önemli bir yer tutar.

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