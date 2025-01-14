2025 1.2.3.CEMRE DÜŞME TARİHLERİ | Birinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Her yıl halk takvimi ve inançlarına göre, kasım günlerinin 100. gününden beş gün sonra cemrelerin düşmeye başladığı kabul edilir. Cemrelerin her biri bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşer. Bu geleneksel inanışa göre, cemrelerin düşmesi, baharın müjdecisi kabul edilir. Peki 2025 yılı için cemreler ne zaman düşecek? İşte, bu yılın cemre düşme tarihleri...