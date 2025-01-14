Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’ten şoke eden estetik itirafı!

Sosyal medyanın en popüler fenomenlerinden biri Danla Bilic, yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak bir YouTube programına katıldı ve yaptığı 'estetik' itirafıyla şaşırttı.

Danla Bilic'in yıllar içindeki evrimi (Takvim Gazetesi)

Danla Bilic, tüp mide ameliyatı olmuş daha sonrasında birçok estetik operasyon geçirmişti.on olarak 'Aquafilling' ameliyatı olan Bilic, kalça operasyonundan pişman olduğunu açıkladı.

Bilic, "Aquafilling diye bir uygulama. Vücuda yapılan bir dolgu" dedi. Bir sabah uyanıp popomu yaptıracağım dedim. Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Çok fazla geldi. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş" dedi.

"ENJEKTE EDİLMEMELİYDİ"

Bilic, "Vücuda sıkılan bir dolgu. Çok kilo verdim. Kilo verdikten sonra kalçalarımda da sıkıntı oldu. Çok fazla geldi Vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş. Bitmek bilmiyor. En iyisine gittim. Dolgu kaburgama çıktı" diye konuştu.