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Markette ortalık karıştı! "Oğlumu darp ettin" dedi silahla vurdu

Rize'de oğlunun darp edildiğini öne süren Meryem B. isimli bir kadın tabancayla market çalışanı A.C.yi vurdu. Market çalışanı yaralanırken Meryem B. gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 16:35 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 16:49
Markette ortalık karıştı! Oğlumu darp ettin dedi silahla vurdu

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    Rize'de oğlunun darbedildiğini öne süren Meryem B. market çalışanını vurdu.

    Olay, öğle saatlerinde Bozkale Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu'ndaki markette meydana geldi.

    Meryem B., bir süre önce oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanı A.C. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Rize'de garip olay!

    Rize'de bir kadın oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını vurduRize'de bir kadın oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını vurdu

    MARKET ÇALIŞANINI VURDU
    Meryem B., yanındaki tabancayla A.C.'ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden A.C., yaralanırken, Meryem B. taksiye binerek uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    GÖZALTINA ALINDI
    İlk müdahalesi yapılan A.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri, Meryem B.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.