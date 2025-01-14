Esnek çalışma modeli nedir, nasıl uygulanacak? Annelere uzaktan çalışma imkanı mı verilecek?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sağlıklı bir nüfus yapısının korunması ve ailelerin desteklenmesi için yeni projelerin hayata geçirileceğini açıkladı.

(Takvim Foto Arşiv) ESNEK ÇALIŞMA MODELİ NEDİR? Bakan Göktaş esnek çalışma modelinin de bu kapsamda değerlendirildiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde detayları kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Konu hakkında detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır. Esnek Çalışma Ne Demek? Esnek çalışma iş süreçlerinin çalışanların ve işverenlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlendiği bir modeldir. Bu sistemde çalışanlar işlerini ofise bağlı kalmaksızın istedikleri yerden ve belirli sınırlar dahilinde uygun gördükleri saatlerde gerçekleştirebilirler. Uzaktan çalışma ve serbest çalışma gibi farklı formlarda uygulanabilen bu modelde çalışanlar yalnızca belirli gün veya saatlerde ofiste bulunur. Geriye kalan zamanlarda ise evden, kafeden ya da paylaşımlı çalışma alanlarından işlerini tamamlayabilir.