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Esnek çalışma modeli nedir, nasıl uygulanacak? Annelere uzaktan çalışma imkanı mı verilecek?

Başkan Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programı’nda önemli müjdeler verdi. Yeni evlenecek çiftler için kurulan Aile ve Gençlik Fonu 81 ilde uygulanmaya başladı. Bu fonla birlikte ailelerin güçlendirilmesi ve genç çiftlere ekonomik destek sağlanması hedefleniyor. Aile Yılı kapsamında en çok dikkat çeken konulardan biri esnek ve uzaktan çalışma modelleri oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 11:49 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 11:49
Esnek çalışma modeli nedir, nasıl uygulanacak? Annelere uzaktan çalışma imkanı mı verilecek?

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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sağlıklı bir nüfus yapısının korunması ve ailelerin desteklenmesi için yeni projelerin hayata geçirileceğini açıkladı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ESNEK ÇALIŞMA MODELİ NEDİR?

    Bakan Göktaş esnek çalışma modelinin de bu kapsamda değerlendirildiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde detayları kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

    Konu hakkında detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

    Esnek Çalışma Ne Demek?

    Esnek çalışma iş süreçlerinin çalışanların ve işverenlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlendiği bir modeldir. Bu sistemde çalışanlar işlerini ofise bağlı kalmaksızın istedikleri yerden ve belirli sınırlar dahilinde uygun gördükleri saatlerde gerçekleştirebilirler.

    Uzaktan çalışma ve serbest çalışma gibi farklı formlarda uygulanabilen bu modelde çalışanlar yalnızca belirli gün veya saatlerde ofiste bulunur. Geriye kalan zamanlarda ise evden, kafeden ya da paylaşımlı çalışma alanlarından işlerini tamamlayabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
    Gençlere 150 Bin Liralık Evlilik Kredisi
    Bakan Göktaş TRT Haber'e yaptığı açıklamada aile yılı destekleri kapsamında gençlere sunulan evlilik kredisi detaylarını paylaştı. Evlenecek çiftlere yönelik hazırlanan bu destekle, 150 bin liralık, 4 yıl vadeli ve ilk 2 yılı geri ödemesiz kredi sağlandığını belirtti.

    Başvuru şartlarını açıklayan Göktaş, "18-29 yaş arasında olmak, çiftlerin toplam gelirinin 2,3 asgari ücreti geçmemesi ve belirli kriterleri sağlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, başvuruların e-Devlet üzerinden alındığını hatırlatarak, sadece 4 saatte 4 bin 311 başvuru yapıldığını bildirdi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Doğum Yardımları Güncellendi
    Ailelere yönelik doğum yardımı desteklerinin de artırıldığını açıklayan Bakan Göktaş, yeni düzenlemenin 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini söyledi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bu kapsamda:

    İlk çocuk için 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacak.
    İkinci çocuk için bin 500 liralık,
    Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 bin liralık destek her ay annenin hesabına yatırılacak.
    Bakan Göktaş, bu yardımların çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini belirtti. Sağlıklı nüfus artışını teşvik etmeyi amaçlayan bu desteklerle, ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

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