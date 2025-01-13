Sultan Sazlığı’nda yangın! Bölge havadan görüntülendi: Ekiplerden canhıraş mücadele

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Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan Sultan Sazlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sultan Sazlığı'nda yangın! Bölge havadan böyle görüntülendi

KAYSERİ'DE 250'DEN FAZLA KUŞA EV SAHİPLİĞİ YAPAN VE ʺKESİN KORUNACAK HASSAS ALANʺ İLAN EDİLEN SULTAN SAZLIĞI'NDA ÇIKAN YANGINA EKİPLERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR. (İHA) Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.