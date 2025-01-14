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Gözde meslekler belli oldu! En çok çiftçi, vinç operatörü ve inşaat ustası aranıyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre, yapay zeka ve yazılım gibi geleceğin meslekleri yükselişte sanılsa da, çiftçilik, kamyon şoförlüğü, inşaat ustalığı ve teknik operatörlük gibi geleneksel meslekler hala en çok aranan işler arasında yer alıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Gözde meslekler belli oldu! En çok çiftçi, vinç operatörü ve inşaat ustası aranıyor

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    Yapay zeka ve yazılım gibi popüler alanlar yükselişte sanılırken, Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre. çiftçilik, kamyon şoförlüğü, inşaat ustalığı ve teknik operatörlük en çok aranan meslekler arasında yer aldı.

    İnşaat araçları tedarikçisi Ertuğrul Dumanoğlu, inşaat sektöründeki maaşların 50 bin TL ile 200 bin TL arasında değiştiğini belirtti.

    atv'ye konuşan 20 yıllık vinç operatörü Kamil Genç, "Gençler bu mesleğe rağbet göstermiyor ama maaşlar oldukça yüksek" dedi. Genç, maaş aralıklarını şöyle açıkladı:

    Kule vinç operatörleri: 150 bin TL, Mobil vinç operatörleri: 100-120 bin TL

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