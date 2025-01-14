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Buket Özgünlü 20 milyonluk vurgun yapmıştı: Derneğe çökmeye çalışan çete çökertildi!

Buket Özgünlü’nün, Yaşama Tutunan Patiler Derneği için topladığı bağışlarla 20 milyon lira vurgun yaptığı tespit edilmişti. Dernek adına topladığı paraları zimmetine geçirdiği belirlenen Özgünlü tutuklanırken, eniştesi Evren K. ise dolandırıcıların hedefi oldu. “Dernekten para götürdüğünüzü biliyoruz, size 20 milyon ceza kestik” diyerek baskı kuran çeteye, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonrası suçlular yakalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Buket Özgünlü 20 milyonluk vurgun yapmıştı: Derneğe çökmeye çalışan çete çökertildi!

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    Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Aralık ayında "Yaşama Tutunan Patiler Derneği"nin topladığı bağışları zimmetine geçirerek yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dernek başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet K. ve "Papağan Evi" isimli iş yerinin sahibi Ertan I., "görevi kötüye kullanma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından mahkemece tutuklandı.

    Özgünlü'nün eniştesi Evren K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bunu öğrenen dolandırıcılar, hemen plan yaptı. Evren K,'yı telefonla arayarak "Dernekten para götürdüğünüzü biliyoruz, size 20 milyon ceza kestik" diyerek baskı kurmaya çalıştı.

    Polise başvuran Evren K, dolandırıcıları yakalattı. Gözaltına alınan T.G. ile T.M. çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine atıldı.
    Ömer ÇETİN

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