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Titanic batığında hayatını kaybeden milyonerin 285 milyonluk serveti çöp oldu!

Titanic batığına dalarken ölen Pakistanlı milyoner Davud, vasiyet yazmayınca 285 milyonluk servetinden eşine sadece 76 bin sterlin kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Titanic batığında hayatını kaybeden milyonerin 285 milyonluk serveti çöp oldu!

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    48 yaşındaki Pakistanlı milyarder Şehzade Davud, 19 yaşındaki oğlu Süleyman ile birlikte OceanGate Yolculukları'ın Titanic denizaltısında yaptığı dalışta hayatını kaybeden beş yolcudan biriydi. Şehzade, psikolog Christine Davud ile evli ve iki çocuk sahibiydi. Net serveti 285 milyon sterlin civarında olan Davud Pakistan'ın en zengin ailelerinden birinin üyesiydi.

    Aile şirketi ise yıllık yaklaşık 1,3 milyar sterlin ciroya sahipti. 18 Haziran 2023'te Titanic batığına turistik gezi düzenleyen OceanGate şirketinin Titan denizaltısının Kanada'nın Newfoundland açıklanda patlamasının ardından Shahzada ve oğlunun yanı sıra OceanGate'in kurucusu Stockton Rush, İngiliz milyarder Hamish Harding ve Fransız Titanic uzmanı Paul-Henri Nargeolet hayatını kaybetti.

    Pakistanlı milyoner, eşine neredeyse hiçbir şey bırakamadı. Çünkü Birleşik Krallık'ta gerçeli bir vasiyeti olmadan öldüğü ortaya çıktı. Eşi Christine'e sadece 76,958 sterlinlik miras kaldı.

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