Marmara’da müsilaj alarmı! İstanbul’dan sonra şimdi de Mudanya

Bursa'da müsilaj (İHA)

Budo iskelesi yanındaki üzücü görüntüyü izleyen vatandaşlar, "Kış olmasına rağmen bu görüntü bizi oldukça üzüyor. Normalde denizin ısınmasıyla beraber sıcak havalarda karşılaştığımız bir durumdu. Ocak ayının ortasında bu görüntüyü görmek bizi oldukça üzüyor. Bu noktada yetkililerin bir an önce çare bulması gerekiyor. Sosyal medyada da gördüğümüz Nilüfer Çayı'nın müsilaja sebep olduğu söyleniyor. Yetkililerin bu noktaya da bir çözüm bulması gerekiyor. En iyi şekilde hizmet edeceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandılar.

Geçtiğimiz hafta konuya dikkat çeken Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr Mustafa Sarı, Nilüfer Çayı'ndaki kirliliğin ve kimyasal atıkların Marmara Denizi için tehdit olduğunu dile getirmişti.