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Fransa’da kızı tacize uğrayan baba, Bursa’da tetikçi tuttu I Tacizci genci bacaklarından vurdurttu!

Kamil A., akrabası İdris A.’nın, kızını taciz ettiğini öğrendi. Bunun üzerine Bursa’dan 3 tetikçi tutup 60 bin Euro verdi. Ama onlar da bu işi, 600 bin TL’ye 8 kişiye devretti. “Taşeron katiller”, hedefin ayaklarına ateş etti. 9 kişi hapse gönderildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Fransa’da kızı tacize uğrayan baba, Bursa’da tetikçi tuttu I Tacizci genci bacaklarından vurdurttu!

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    Fransa'da müteahhitlik yapan Kamil A.'nın kızı Aysel T., 8 yıl önce akrabası İdris A. ve oğlu Çağlar A. tarafından cinsel saldırıya uğradı. Olayı öğrenen Kamil A., intikam almak için harekete geçti.

    "GÖREVİ DEVRETTİLER"
    Kamil A., Bursa'ya gelip İdris A.'nın vurulması için Ragıp S., Nihat S. ve Fırat G. ile 60 bin Euro'ya anlaşıp ön ödeme olarak 45 bin Euro verdi. Ancak Ragıp S. ve arkadaşları da 60 bin Euro'ya anlaştıkları adam yaralama işini, 600 bin TL karşılığında tetikçilik yapan 8 kişiye devretti.

    Tetikçiler, İdris A'yı evden çıkarken bacaklarından kurşunladı. Hastaneye kaldırılan İdris A., ifadesinde akrabası Aysel T.'nin eşi Tufik T.'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

    Operasyon düzenleyen ekipler, Kamil A.'nın eşi Gülizar A. ve oğlu Ömer A.'yı İstanbul'da, tetikçileri ise Bursa'da yakaladı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanırken, Fransa'da bulunan Kamil A. hakkında da "Azmettirme" suçundan gözaltı kararı verildi.

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