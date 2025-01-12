Tekirdağ’da villada dehşet! Eşini ve 8 yaşındaki kızını öldüren cani intihara teşebbüs etti

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde villada anne ile kızı ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulundu. EŞİNİ VE 8 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRDÜ Olay, Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak'ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi'ndeki 2 katlı villada meydana geldi.

Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde villada anne ile kızı silahla vurulmuş halde ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulund (DHA)



İhbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri girdikleri villada henüz isimleri öğrenilemeyen çift ile 8 yaşındaki kızlarını silahlı vurulmuş olarak, yerde kanlar içinde buldu.