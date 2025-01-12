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Tekirdağ'da villada dehşet! Eşini ve 8 yaşındaki kızını öldüren cani intihara teşebbüs etti

Tekirdağ'da kan donduran bir olay yaşandı. Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki bir villada cani adam, eşini ve 8 yaşındaki kızını silahla öldürdü. Daha sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 15:37 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 15:44
Tekirdağ’da villada dehşet! Eşini ve 8 yaşındaki kızını öldüren cani intihara teşebbüs etti

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    Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde villada anne ile kızı ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulundu.

    EŞİNİ VE 8 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRDÜ

    Olay, Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak'ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi'ndeki 2 katlı villada meydana geldi.

    Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde villada anne ile kızı silahla vurulmuş halde ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulund (DHA)Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde villada anne ile kızı silahla vurulmuş halde ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulund (DHA)

    İhbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri girdikleri villada henüz isimleri öğrenilemeyen çift ile 8 yaşındaki kızlarını silahlı vurulmuş olarak, yerde kanlar içinde buldu.

    Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde villada anne ile kızı silahla vurulmuş halde ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulund (DHA)Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde villada anne ile kızı silahla vurulmuş halde ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulund (DHA)

    İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN CANİ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

    Anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, babanın ise duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde villada anne ile kızı silahla vurulmuş halde ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulund (DHA)Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde villada anne ile kızı silahla vurulmuş halde ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulund (DHA)

    İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin evde incelemeleri sürüyor.

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