Tezgah tartışması kanlı bitti: Çukur’da cinayet

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Fatih Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta, saat 12.00 sıralarında yaşanan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmeciliğini yapan iki kadın ile aynı sokakta seyyar satıcılık yapan Ercan Çali (34) arasında, bir süredir tezgah yeri nedeniyle gerginlik yaşanıyordu. Sabah saatlerinde kadınların Çali'den tezgahını başka bir yere taşımasını istemesiyle tartışma büyüdü. Silahların kullanıldığı kavgada Ercan Çali vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çali, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kıraathane işletmecisi iki kadın gözaltına alındı. Fatih'te tezgah kavgası kanla bitti: O anlar kamerada

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Silahla vurulan Ercan Çali'ye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çali, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çali'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kıraathane işletmecisi iki kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.