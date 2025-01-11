Tezgah tartışması kanlı bitti: Çukur’da cinayet

Fatih Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta, saat 12.00 sıralarında yaşanan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmeciliğini yapan iki kadın ile aynı sokakta seyyar satıcılık yapan Ercan Çali (34) arasında, bir süredir tezgah yeri nedeniyle gerginlik yaşanıyordu. Sabah saatlerinde kadınların Çali'den tezgahını başka bir yere taşımasını istemesiyle tartışma büyüdü. Silahların kullanıldığı kavgada Ercan Çali vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çali, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kıraathane işletmecisi iki kadın gözaltına alındı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Silahla vurulan Ercan Çali'ye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çali, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çali'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kıraathane işletmecisi iki kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI
Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Ercan Çali'nin bir kadınla tartıştığı ve kadını oradan uzaklaşması için uyardığı anlar yer aldı. Tartışma sırasında kadının belinden tabanca çıkarıp Çali'ye doğrulttuğu, silahın ateş almasıyla Çali'nin kadını engellemeye çalıştığı ve ikisinin yere düştüğü görüldü. Aynı anda başka bir kadının ise havaya ateş ettiği anlar kameraya yansıdı. Söz konusu görüntüler, olayın dehşet verici anlarını gözler önüne serdi.