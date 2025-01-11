1 değil 2 değil! İBB’nin Güngören’de yapamadığı yol 3’üncü defa çöktü: Seyir halindeki araç çukura düştü

Ardından 25 Aralık'ta da yağışın etkisiyle kanalizasyon borularının tıkanması sonucunda sular yukarı doğru yükselmeye başladı. Önceden çöken kısım için olay yerine gelen İSKİ ekiplerinin çalışmaları sırasında, kanal temizleme aracı yolun üstünden geçerken tekeri yola saplanmıştı.

DAHA ÖNCE 2 KAMYON ÇUKURA DÜŞMÜŞTÜ 26 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSKİ ekipleri gelen su kaçağı şikayeti üzerine cadde üzerine gelerek çalışma başlatmış, İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı esnada ise meydana gelen çökme sonucu 2 kamyon oluşan çukura düşmüştü.

Güngören’de İBB’nin yapamadığı yol 46 günde 3’üncü defa çöktü. (İHA)

AYNI YOL 3'ÜNCÜ KEZ ÇÖKTÜ

Cadde üzerindeki bazı dükkanların bodrum katları da kanalizasyon suyu ile dolmuş, çöken yolun bir kısmı kumlar ile kapatılmıştı. Bugün ise trafiğe açık yolda seyir halinde olan bir araç yoldan geçerken tekrar çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla çukura düşen araç çıkarıldı.



Yetkililer bir süre gelmeyince cadde üzerinde bulunan esnaflar çukurun etrafına araç lastiği ve taşlar koyarak önlem almaya çalıştı. Öte yandan ekipler saatler sonra gelerek çökme olan yolu kum ile kapattı. Aracın çöken yola düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.