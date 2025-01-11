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1 değil 2 değil! İBB'nin Güngören'de yapamadığı yol 3’üncü defa çöktü: Seyir halindeki araç çukura düştü

Güngören'de ilk olarak 46 gün önce çöken yol İBB ekipleri tarafından onarıma alınmıştı. Ancak yol bugün öğlen saatlerinde 3’üncü defa yine çöktü. Seyir halindeki bir otomobilin çöken yola düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Cadde üzerinde esnaf olan Cem Kozlu, "Belediye yetkililerine sesleniyoruz, lütfen doğru düzgün yapın. Sadece oy zamanları geliyorlar” dedi.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 18:20 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 18:40
1 değil 2 değil! İBB’nin Güngören’de yapamadığı yol 3’üncü defa çöktü: Seyir halindeki araç çukura düştü

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    Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

    Güngören’de İBB’nin yapamadığı yol 46 günde 3’üncü defa çöktü. (İHA)Güngören’de İBB’nin yapamadığı yol 46 günde 3’üncü defa çöktü. (İHA)

    DAHA ÖNCE 2 KAMYON ÇUKURA DÜŞMÜŞTÜ
    26 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSKİ ekipleri gelen su kaçağı şikayeti üzerine cadde üzerine gelerek çalışma başlatmış, İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı esnada ise meydana gelen çökme sonucu 2 kamyon oluşan çukura düşmüştü.

    Ardından 25 Aralık'ta da yağışın etkisiyle kanalizasyon borularının tıkanması sonucunda sular yukarı doğru yükselmeye başladı. Önceden çöken kısım için olay yerine gelen İSKİ ekiplerinin çalışmaları sırasında, kanal temizleme aracı yolun üstünden geçerken tekeri yola saplanmıştı.

    Güngören’de İBB’nin yapamadığı yol 46 günde 3’üncü defa çöktü. (İHA)Güngören’de İBB’nin yapamadığı yol 46 günde 3’üncü defa çöktü. (İHA)

    AYNI YOL 3'ÜNCÜ KEZ ÇÖKTÜ
    Cadde üzerindeki bazı dükkanların bodrum katları da kanalizasyon suyu ile dolmuş, çöken yolun bir kısmı kumlar ile kapatılmıştı. Bugün ise trafiğe açık yolda seyir halinde olan bir araç yoldan geçerken tekrar çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla çukura düşen araç çıkarıldı.


    Yetkililer bir süre gelmeyince cadde üzerinde bulunan esnaflar çukurun etrafına araç lastiği ve taşlar koyarak önlem almaya çalıştı. Öte yandan ekipler saatler sonra gelerek çökme olan yolu kum ile kapattı. Aracın çöken yola düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Güngören’de İBB’nin yapamadığı yol çöktü. (Takvim.com.tr foto arşiv)Güngören’de İBB’nin yapamadığı yol çöktü. (Takvim.com.tr foto arşiv)


    "BELEDİYE YETKİLİLERİNE SESLENİYORUZ, LÜTFEN DOĞRU DÜZGÜN YAPIN"
    Cadde üzerinde esnaf olan Cem Kozlu, "Sistemi güzel yapamıyoruz herhalde. Alt yapı sorunumuz var. Yol sürekli çöküyor. Yaklaşık 13 yıldan beri ben buradayım. 13 yılda en az 10 defa çökmüştür. Son yaptıklarında çok fazla çöktü. Yaklaşık 1 aydan beri müşterilerimiz gelmiyor. Çok mağdur oluyoruz. Belediye yetkililerine sesleniyoruz, lütfen doğru düzgün yapın. Sabah yolda çukurun içine araba düştü. Tamirci arkadaşlar çıkarmaya çalıştı. Henüz kimse gelmedi. Kapattıklarında da köy yolu gibi toz toprak oluyor dedik kimse gelip ilgilenmedi. Sadece oy zamanları geliyorlar" dedi.

    GÜNGÖREN’DE İLK OLARAK 46 GÜN ÖNCE ÇÖKEN YOL BUGÜN ÖĞLEN SAATLERİNDE 3’ÜNCÜ DEFA YİNE ÇÖKTÜ. SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN ÇÖKEN YOLA DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ. (İHA)GÜNGÖREN’DE İLK OLARAK 46 GÜN ÖNCE ÇÖKEN YOL BUGÜN ÖĞLEN SAATLERİNDE 3’ÜNCÜ DEFA YİNE ÇÖKTÜ. SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN ÇÖKEN YOLA DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ. (İHA)

    "DÜZGÜN YAPMADILAR BURAYI"
    Cadde üzerinde bir işyerinde çalışan İbrahim Özdemir, "Daha 2 gün önce bitirdiler. Arabalar üzerinden geçsin kum otursun daha sonra asfalt atalım dediler. Yağmurdan dolayı her herhalde kum gevşedi biraz. Fiat Linea marka bir araç geçerken yol çöktü. Biz arabayı kaldırmak için yardım ederken daha çok çöktü. Arabayı oradan zorla çıkarttık. Yolda kapalı, ne olacak bilmiyoruz. Yol yüzünden dükkana da araba alamıyoruz. Çöken yere arabalar geçince daha çok yıkılmasın diye lastikleri biz koyduk. Dükkandaki arabaları nasıl çıkartacağımızı bilmiyoruz. Düzgün yapmadılar burayı" şeklinde konuştu.

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