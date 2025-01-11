Hayatını kaybeden Roketsan mühendisi Serdar Yücel’in internet aramaları ortaya çıktı!

Ankara Yenimahalle'de yaşayan Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den (25), günlerdir haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis eşliğinde girilen evde, Yücel'in cansız bedeni bulundu. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan incelemelerde ise Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



'BU MADDEYLE ÖLÜM ÇOK NADIR'

Yusuf Serdar Yücel'in emekli polis memuru olan babası Ahmet Yücel, oğlunun intihar etmediğini ve infaz edildiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Ankara'ya gelirken karakol ekiplerinin bakacağı söylendi, sonra cinayet büroya devredildi. Eve ulaştığımızda stresli bir ortam vardı. Polislik mesleğimden dolayı olay yerinde bir karışıklık olduğunu hemen anladım. Oğlumun odasında sodyum nitrat maddesi bulunduğu söylendi. Araştırdım, bu madde çiftçilerin gübre olarak kullandığı bir tür. Bu maddeyle ölüm çok nadir. Gasilhanede eski meslektaşlarıyla birlikte incelediğimiz de gördüğümüz izlerden, oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp etkisiz hale getirildiğini, ardından poşetle havasız bırakılarak bir maddeden zehirlendiğini düşünüyoruz. Dezenformasyon ve delil karatmadan dolayı girişimlerinden şikayetçiyim".



'NASIL İNTİHAR EDİLİR ARAŞTIRMIŞ'

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel'in telefonunda yaptıkları incelemede "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" gibi aramalar tespit etti. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede kapının içeriden kilitli olduğu ve zorlanmadığı, dairenin düzenli olduğu, Yücel'in bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi. Yusuf Serdar Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.