Bursa Orhaneli’de kömür ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Toprak altında kalan Murat Ö. adlı işçinin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ederken, olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bursa'da kömür ocağında göçük: 1 işçi toprak altında. (DHA)

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, olayı doğrulayıp, "Bir kişi toprak altında kaldı. Ben de olay yerine gidiyorum" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.