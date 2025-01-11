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Bursa Orhaneli’de kömür ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Orhaneli Gümüşpınar Mahallesi'ndeki kömür ocağında meydana gelen göçükte, Murat Ö. adlı işçi toprak altında kaldı. Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin katılımıyla kurtarma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 18:04 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 18:43
Bursa Orhaneli’de kömür ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

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    Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'ndeki kömür ocağında, saat 17.30 sıralarında göçük meydana geldi.

    Bursa'da kömür ocağında göçük: 1 işçi toprak altında. (DHA)Bursa'da kömür ocağında göçük: 1 işçi toprak altında. (DHA)

    Toprak altında kalan Murat Ö. adlı işçinin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ederken, olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

    Bursa'da kömür ocağında göçük: 1 işçi toprak altında. (DHA)Bursa'da kömür ocağında göçük: 1 işçi toprak altında. (DHA)

    Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, olayı doğrulayıp, "Bir kişi toprak altında kaldı. Ben de olay yerine gidiyorum" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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