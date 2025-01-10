İbrahim Tatlıses "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık" demişti: Torunu Berfin Karakeçili Oxford yolcusu

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yıllar önce "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık" dedi. Uzun süre dillerden düşmedi. Hala bu sözüyle konuşulan Tatlıses'in hayalini torununun gerçekleştirme yolunda olduğu öğrenildi.

İlk eşi Adalet Durak'tan dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlı'dan olan torunu Berfin Karakeçili, Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu oldu. İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'ne başvuru yaptı. Sonucu beklemeye başlayan Karakeçili, güzelliği de sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Maşallah bu ne güzellik" yorumunu yaptı.