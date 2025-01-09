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Türkiye'nin ilk evcil hayvan AVM'si İstanbul'da açıldı

Türkiye’nin ilk evcil hayvan AVM’si İstanbul Arnavutköy’de açıldı. Vatandaşlar, can dostlarıyla merkeze aktı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Türkiye’nin ilk evcil hayvan AVM’si İstanbul’da açıldı

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    İstanbul Havalimanı'nın yakınlarındaki Arnavutköy'de 1500 metrekarelik büyük bir arazi üzerine kurulan AVM'de evcil hayvanlar için binlerce çeşit ürün bulunuyor. Vatandaşlar İstanbul'un hatta Türkiye'nin birçok noktasından AVM'yi ziyaret ediyor. AVM içerisinde bulunan pet mutfakta ise evcil hayvanlar için hazırlanmış yiyecek ve içecekler onlara ikram ediliyor. Düzenlenen etkinlik günlerinde gelen evcil hayvanlar sosyalleşme fırsatı da buluyor. Renkli görüntüler oluşuyor.

    ONLARA ALAN AÇTIK
    AVM yöneticilerinden Hande Yüzüak, "İnsanların evcil hayvanlarıyla vakit geçirebileceği bir alan bulunmamasından dolayı rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri ve aynı zamanda beraber bir şeyler yiyip içebilecekleri bir şey yapmak istedik. Evcil hayvan AVM'sini kurduk" dedi.

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