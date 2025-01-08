SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

FAHİŞ FİYAT ŞİKAYET HATTI | Fahiş zam nereye şikayet edilir? Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi e-Devlet

Başkan Erdoğan 2025 yılının ilk Kabine Toplantısı sonrasında ürünlerinde fahiş fiyat artışı uygulayan işletmelere sert tepki gösterdi. Erdoğan, vatandaşlara bu tür işletmelere karşı boykot çağrısında bulunarak fiyat artışlarının önüne geçmek için ortak bir mücadele çağrısı yaptı. Türkiye genelinde piyasada adil rekabetin sağlanması, tüketicilerin korunması ve haksız fiyat artışlarının engellenmesi için denetimler sürdürülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 14:46 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 14:47
FAHİŞ FİYAT ŞİKAYET HATTI | Fahiş zam nereye şikayet edilir? Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi e-Devlet

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ticaret Bakanlığı tüketicilerin şikayetlerini dikkate alarak piyasa denetimlerini sürdürüyor. Denetimler piyasadaki koşulları, sektör özelliklerini, tüketim alışkanlıklarını ve gelen şikayetleri göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor. Bakanlık aynı zamanda fahiş fiyat artışlarını engellemek adına çeşitli tedbirler alıyor ve şikayetleri hızla değerlendiriyor.

    FAHİŞ FİYAT ŞİKAYET HATTI | Fahiş zam nereye şikayet edilir? Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi e-Devlet

    Alo 175 Hattı ile Hızlı Çözüm

    Tüketiciler Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Alo 175 Hattı'na başvurarak sorun ve şikayetlerini iletebiliyor. Bu hat üzerinden, özellikle insan sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan ürünler hakkında da bilgi alabiliyorlar. Tüketiciler satın aldıkları ürünlerin marka, model, alışveriş tarihi ve fahiş fiyat gibi detayları belirterek şikayetlerini bildirebiliyorlar.

    FAHİŞ FİYAT ŞİKAYET HATTI | Fahiş zam nereye şikayet edilir? Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi e-Devlet

    E-Devlet Üzerinden Kolay Başvuru

    Tüketiciler ayrıca, e-Devlet sistemi üzerinden de şikayetlerini iletebiliyor. "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" seçeneğiyle, başvurularını online olarak gerçekleştirebiliyorlar. E-Devlet'teki bu sistem, vatandaşlara hızlı ve güvenli bir başvuru imkanı sunuyor.

    FAHİŞ FİYAT ŞİKAYET HATTI | Fahiş zam nereye şikayet edilir? Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi e-Devlet

    e-Devlet Üzerinden Fahiş Fiyat Artışı Şikayeti Nasıl Yapılır?

    e-Devlet'e Giriş Yapın

    İlk olarak, e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Eğer bir kullanıcı hesabınız yoksa, T.C. kimlik numarası ve şifrenizle sisteme kaydolabilirsiniz.

    Arama Motoruna "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" Yazın

    e-Devlet'in ana sayfasında yer alan arama kutusuna "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" yazarak arama yapın. Karşınıza çıkan sayfada, şikayet ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

    Yeni Şikayet Bildirimi Seçeneğine Tıklayın

    Sayfada yer alan "Yeni Şikayet Bildirimi" butonuna tıklayarak şikayet formuna geçiş yapın.

    Formu Doldurun ve Başvurun

    Formu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra şikayetinizi ilgili kurumlara iletebilirsiniz. Formda, şikayet ettiğiniz firmanın adı, ürün veya hizmetin adı, alışveriş tarihi ve yeri gibi bilgiler yer alır.

    Başvurunuzu Gönderin

    Formu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra başvurunuzu tamamlayarak gönderin.

    Bu basit adımlarla, e-Devlet üzerinden fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında şikayetlerinizi kolayca iletebilirsiniz.

    FAHİŞ FİYAT ŞİKAYET HATTI | Fahiş zam nereye şikayet edilir? Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi e-Devlet

    E-DEVLET HAKSIZ KAZANÇ ARTIŞI ŞİKAYET EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

    FAHİŞ FİYAT ŞİKAYET HATTI | Fahiş zam nereye şikayet edilir? Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi e-Devlet

    CİMER ve Yerel Ticaret Müdürlükleri Üzerinden Bildirim

    Fahiş fiyat artışları ile ilgili şikayetler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla da bildirilebiliyor. Ayrıca, tüketiciler yerel ticaret müdürlüklerine başvuruda bulunarak şikayetlerini doğrudan yetkililere iletebiliyorlar.

    Yeni Düzenlemeler ve Ağır Yaptırımlar

    Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelede önemli bir adım daha attı. Yeni düzenlemelere göre, fahiş fiyat cezası üst sınırı 1 milyon TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, stokçuluk yapan işletmelere ise 12 milyon TL'ye kadar ceza uygulanabilecek. Bakanlık, bu tür davranışların önüne geçilmesi amacıyla sıkı denetimler yaparak caydırıcı cezalar uyguluyor.

    FAHİŞ FİYAT ŞİKAYET HATTI | Fahiş zam nereye şikayet edilir? Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi e-Devlet

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ankara’nın Hakikat Ekseni! Şii alim Tufeyli’den Suriye’de PKK/YPG yılanının başını kesin çıkışı: Dürzi lider Canbolat’tan Erdoğan’a övgü
    Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı
    İstikamet Kobani! Ankara’nın harekat uyarısı sonrası SMO’dan kapsamlı yığınak | İsrail’den PKK/YPG’ye uluslararası şemsiye
    Kerimcan Durmaz isimli sapkına ’yasa dışı bahis’ tutuklaması! İfadesi ortaya çıktı... Sahne fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu da cezaevine gönderildi
    Güvenlikle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! CHP’li başkan yardımcısı Murat Miniç’ten rezil savunma
    EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi
    Rize’deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firari katil adliyeye sevk edildi
    İsrail basını Erdoğan’ı ciddiye almanın zamanı geldi dedi: Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa sadece slogan değil
    Okan Buruk’tan dev rotasyon! Başakşehir maçında o isimler sahada
    Grönland, Kanada, Meksika, Panama: Trump haritayı çizdi Trudeau ve Musk birbirine girdi
    DEM turlarının arka planı... Hangi mesajı getirdiler, teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? Ankara’nın kırmızı çizgisi
    İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...
    İzmir’de maaş krizi büyüyor: Otobüs şoförleri iş bıraktı
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi
    Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri