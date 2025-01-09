Kızı İpek Kıraç istedi: İnan Kıraç’ın ikinci kez Adli Tıp’ta akli melekelerinin yerinde olup olmadığı incelenecek

İstanbul'da ünlü iş insanı 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın 75 yaşındaki Emine Alangoya ile nikah masasına oturması, büyük ses getirdi. İnan'a evlatlıktan reddi için dava açtığı kızı İpek Kıraç'tan, peş peşe hamleler geldi. İş kadını, önce İstanbul Adliyesi'ne başvurup babasının evlilik için akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istedi. Çağlayan Adliyesi'ndeki mahkeme, jet hızında bir karar ile İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi. İpek Kıraç, bir süre önce de Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne dilekçe verip babasının evliliğinin geçersiz sayılmasını istedi.

ADLİ TIP RAPORU ALACAK

Bu başvurunun üzerinden 24 saat geçmeden Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın ivedi bir şekilde Adli Tıp Kurumu'ndan akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair rapor almasına hükmetti. Böylelikle İnan Kıraç için Adli Tıp'tan rapor alması kararını veren mahkeme sayısı ikiye yükseldi. İnan Kıraç, 2024'ün son günlerinde Büyükçekmece'de 75 yaşındaki Emine Alangoya ile nikah masasına oturup "Evet" demişti. 'Akıl sağlığı yerindedir' raporunu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nden aldığı belirtilmişti. Kızı İpek Kıraç ise bu nikahı e-devlet üzerinden öğrenmişti.