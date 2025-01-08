Şehirler arası cani! İstanbul’da uyuyan eşini katletti kaçtığı İzmir’de 1 kişiyi yaraladı

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İstanbul Bağcılar'da eşi Gülnaz Adal'ı öldüren Vedat Adal kaçtığı İzmir'de bir kişiyi yaraladı. Şehirler arası cani aranıyor! Olay, 100. Yıl Mahallesi 2214. Sokakta bulunan 3 katlı binadaki dairede 5 Ocak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gülnaz Adal (45) ve eşi Vedat Adal(44) tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra sona erdi.

Vedat Adal ve Gülnaz Adal UYKUSUNDAN VURUP EVDEN KAÇTI

TIR şoförlüğü yapan Vedat Adal gece saatlerinde uyuyan eşi Günaz Adal'ın yanındaki silahla başına ateş ederek evden kaçtı. O sırada evde bulunan oğulları Y. A. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.