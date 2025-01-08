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Şehirler arası cani! İstanbul'da uyuyan eşini katletti kaçtığı İzmir'de 1 kişiyi yaraladı

İstanbul Bağcılar'da Vedat Adali simli şahıs 6 çocuk annesi eşi Gülnaz Adal'ı uyurken silahla öldürdü. Daha sonra İzmir'e kaçan Adal burada da 1 kişiyi silahla vurup yaraladı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:47 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 12:14
Şehirler arası cani! İstanbul’da uyuyan eşini katletti kaçtığı İzmir’de 1 kişiyi yaraladı

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    İstanbul Bağcılar'da eşi Gülnaz Adal'ı öldüren Vedat Adal kaçtığı İzmir'de bir kişiyi yaraladı.

    Şehirler arası cani aranıyor!

    Olay, 100. Yıl Mahallesi 2214. Sokakta bulunan 3 katlı binadaki dairede 5 Ocak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gülnaz Adal (45) ve eşi Vedat Adal(44) tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra sona erdi.

    Vedat Adal ve Gülnaz Adal Vedat Adal ve Gülnaz Adal

    UYKUSUNDAN VURUP EVDEN KAÇTI
    TIR şoförlüğü yapan Vedat Adal gece saatlerinde uyuyan eşi Günaz Adal'ın yanındaki silahla başına ateş ederek evden kaçtı. O sırada evde bulunan oğulları Y. A. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Bağcılar'da eşini silahla öldürdükten sonra, İzmir'de 1 kişiyi ağır yaralayan Vedat Adal kayıplara karıştı (Fotoğraf: DHA)Bağcılar'da eşini silahla öldürdükten sonra, İzmir'de 1 kişiyi ağır yaralayan Vedat Adal kayıplara karıştı (Fotoğraf: DHA)

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri 6 çocuk annesi Gülnaz Adal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    İZMİR'DE 1 KİŞİYİ YARALADI
    Silahlı saldırgan koca olayın eşini öldürdükten sonra İzmir'e gitti. İzmir'de de 1 kişiyi silahla ağır yaraladı. Şüpheli saldırıdan sonra olay yerinden kaçtı. Y. A.'nın ise olaydan sonra ifadesinin alındığı öğrenildi. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.