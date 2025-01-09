Bu kaç oldu! CHP’li belediyelerin inadı ölüm getirecek... Kütahya’da anne kıza sahipsiz 7 köpek saldırdı

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Başıboş köpekler sokaklarda tehlike saçmaya devam ediyor.



Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki bir fabrikaya annesi Nuray Karaman (64) ile iş başvurusu için yaya olarak giden Gözde Karaman'a (24), bölgedeki sahipsiz köpek sürüsü saldırdı.

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve kızı yaralandı (AA)



TAM 7 KÖPEK!



Saldıran 7 köpekten yaralı kurtulan anne ve kızı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan anne ve kızı, 112 Acil Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.