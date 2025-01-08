Kilo vermek için spor salonuna gitmek şart mı? Spor salonuna ara verin

Yeni yıl, kilo verme hedefleriyle dolu bir dönemdir. Ancak, bu süreçte genellikle gerçekçi olmayan hedefler belirlenir ve sürdürülebilir olmayan yöntemler uygulanır. NYU Langone Tıbbi Kilo Yönetimi Programı Direktörü Dr. Holly F. Lofton, kilo verme kararlarınızı daha başarılı kılmak için birkaç önemli ipucu sunuyor.

YEMEK ALIŞKANLIKLARINDA ANİ DEĞİŞİMLERDEN KAÇININ

Dr. Lofton, yeme alışkanlıklarınızda köklü değişiklikler yapmanın uzun vadede sürdürülebilir olmadığını vurguluyor. Örneğin, haftalık rutininizdeki küçük değişiklikler, sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak için daha etkili bir yol olabilir. Dondurma ve cips gibi atıştırmalıkları daha sağlıklı alternatiflerle değiştirmek, büyük bir başlangıç olabilir.