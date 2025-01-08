Kilo vermek için spor salonuna gitmek şart mı? Spor salonuna ara verin

Yeni yıl, kilo verme hedefleriyle dolu bir dönemdir. Ancak, bu süreçte genellikle gerçekçi olmayan hedefler belirlenir ve sürdürülebilir olmayan yöntemler uygulanır. NYU Langone Tıbbi Kilo Yönetimi Programı Direktörü Dr. Holly F. Lofton, kilo verme kararlarınızı daha başarılı kılmak için birkaç önemli ipucu sunuyor.
YEMEK ALIŞKANLIKLARINDA ANİ DEĞİŞİMLERDEN KAÇININ
Dr. Lofton, yeme alışkanlıklarınızda köklü değişiklikler yapmanın uzun vadede sürdürülebilir olmadığını vurguluyor. Örneğin, haftalık rutininizdeki küçük değişiklikler, sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak için daha etkili bir yol olabilir. Dondurma ve cips gibi atıştırmalıkları daha sağlıklı alternatiflerle değiştirmek, büyük bir başlangıç olabilir.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi
GECE KARBONHİDRAT TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN
Vücudun yağ depolama süreci, akşam saatlerinde kritik bir noktaya ulaşır. Dr. Lofton, karbonhidrat tüketimini akşam 6'dan sonra kesmenin yağ birikimini azaltabileceğini belirtiyor.
MODAYA UYGUN DİYETLERDEN UZAK DURUN
Meyve suyu diyetleri ve popüler akai kaseleri gibi trendler, sağlıklı gibi görünse de, genellikle yüksek şeker ve karbonhidrat içeriğiyle kilo kaybını zorlaştırabilir. Bunun yerine, Yunan yoğurdu ve meyve gibi basit ve besleyici alternatifleri tercih edin.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi
SPOR SALONUNA GİTMEK İÇİN ACELE ETMEYİN
Ocak ayında spor salonlarına olan ilginin genellikle Şubat ayında azaldığını belirten Dr. Lofton, evde egzersiz yapmanın başlangıç için daha iyi bir yol olabileceğini öneriyor. Çevrimiçi videolar veya direnç bantları gibi küçük ekipmanlarla başlayarak, ilkbaharda daha motive bir şekilde spor salonuna katılabilirsiniz.
PSİKOLOJİK ENGELLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUN
Kilo verme sürecinde duygusal tetikleyicilerinizi anlamak, başarının anahtarıdır. Dr. Lofton, yediklerinizi ve bu sırada hissettiğiniz duyguları not almanın, bu süreci daha iyi yönetmenize yardımcı olacağını söylüyor.