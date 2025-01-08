SELİM İLERİ KİMDİR? Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan yazar Selim İleri, 30 Nisan 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. Roman, öykü, deneme, senaryo ve eleştiri türlerinde eserler vermiş, edebiyat dünyasında kendine özgü bir yer edinmiştir.

EĞİTİM VE EDEBİYAT KARİYERİ Selim İleri , ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamış, ardından hukuk fakültesine kaydolmuş, ancak öğrenimini yarıda bırakmıştır. Yazarlığa 1967 yılında Yeni Ufuklar dergisinde yayımlanan ilk öyküsüyle başlamıştır. 1972'de yayımladığı ilk romanı "Destan Gönüller" , edebiyat çevrelerinde büyük ilgi görmüştür. Eserlerinde insan ilişkilerini, duygusal çatışmaları, geçmişe özlemi ve nostaljiyi ele alır. İstanbul'un eski yaşamını ve kültürünü detaylı bir şekilde işleyen Selim İleri, özellikle bireyin iç dünyasına eğilen derinlikli bir anlatıma sahiptir. Aynı zamanda Türk edebiyatının klasik yazarlarına sıkça referans verir ve onları günümüz okurlarına tanıtmaya çalışır.

Selim İleri (AA)

2012 YILINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ



Selim İleri, Türk edebiyatına katkılarından dolayı birçok ödül kazanmıştır. Bunlar arasında 1977 yılında Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü (Cumartesi Yalnızlığı) ve 1981 yılında Sait Faik Hikâye Armağanı bulunmaktadır. Ayrıca İleri, 2012 yılında Edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştür.

DİĞER ÇALIŞMALARI



Selim İleri, yazarlık kariyerinin yanı sıra senaristlik yapmış ve pek çok dizi ve filmin senaryosunu kaleme almıştır. Aynı zamanda gazetecilik ve köşe yazarlığı yapmış, çeşitli dergi ve gazetelerde edebiyat üzerine yazılar yazmıştır.

Günümüzde de edebiyat çalışmalarına ve yazılarına devam eden Selim İleri, Türk edebiyatının yaşayan klasiklerinden biri olarak kabul edilmektedir.