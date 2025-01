Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti’ye rekor ceza!

Savunmasının devamında sanık Geçti, "Olay günü karakoldan kaçmadım, beni zorla tuttular, sigara içirmediler. Bemim hasımlarımdan dolayı 6 ay önce 4 tane mermi yedim. Doktor raporlarımda hepsi vardır. Olay günü beni zorla duvara yapıştırdılar, tekme attılar. Silah yere düştü. Ben daha öncesinde hiç silah almadım elime. Polisler beni çok iyi tanır. Ben orda kesinlikle olayı hatırlamıyorum. Ben kalçamdan ve kolumdan vuruldum, annem de vurulmuş. Beni köpek arabasıyla adliyeye getirdiler. Bunları da göz önünde bulundurun. Ben Şeyda ablayı görmedim, bana silahla sıkıldı. Hasımlarım olduğunu düşündüm. Aileme de zulüm yaşatmışlar. Bunların hepsi olurken uyuşturucu maddenin etkisindeydim. Böyle bir şey olmasını kesinlikle istemezdim. Basın mensupları aileme baskı yapıyorlar. Ailemin can güvenliği yoktur" dedi.

Tutuklu sanık Geçti ise mahkeme başkanının sorusunu "Ben kasıtlı bir şey yapmadım. Onlar da beni çok iyi tanırdı. Her zararım kendimedir. Evet uyuşturucu bağımlısıyım ama olay günü de zaten kafam çok güzeldi. Ben resmi bir polis aracı görmedim, o zaman belki teslim olurdum. Çok pişmanım, keşke böyle bir şey olmasaydı. Allah herkese sabır versin" şeklinde yanıtladı. Ayrıca sanık, olay günü annesini yaralamasıyla ilgili ise, "Kesinlikle bilerek yapmadım, annem sonuçta benim canım kanımdan. Nasıl isteyerek zarar verebilirim" dedi.

Katil Yunus Emre Geçti ve annesi Pınar Geçti (Takvim.com.tr)

"EŞİM BANA ÖNEMLİ BİR KİMLİK YÜKLEDİ"

Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz ise duruşmada, "Ben vatanına bağlı bir Türk genciyim. Ben her gün sık sık eşimin kabrini ziyaret ederim. Çocukların gözünde benim eşim bir kahramandır. Asıl kayıp devletin kaybıdır, vatansever bir evladını toprağa vermiştir. Ben şehit eşi kimliğine sahibim. Taziyeye gelenlere "Vatan sağolsun" dedim. Her zaman devletin gereğini yerine getireceğini düşündüm. Burada bugün devlet sizlersiniz. Sizin kararınızla devlet evlatlarının güvende olmasını istiyorum. Benim diğer kimliğim de polis memurluğudur. Özellikle Yunus gibi suçlulara karşı kinim her zaman devam edecektir fakat görevimin gerektiği şekilde davranacağım" dedi.

O esnada ise tutuklu sanık Geçti, mahkeme başkanına "Sizin huzurunuzda tehdit alıyorum" dedi. Mahkeme başkanının müdahalesiyle sanığın susturulmasından sonra olayda yaralanan müşteki polis memuru K.H.S.'ye söz verildi. "Sanığı tanıma gibi bir durum söz konusu değildir. Biz olay günü araçtan indikten sonra kendisine ihtarda ve uyarıda bulundum. Kendisi kaçmaya devam etti. Sanığın her söylediği yalandır" şeklinde konuştu.

"OĞLUMU HAYVAN ARABASINA KOYDULAR"

Sanığın annesi Pınar Geçti ise, "Bu olay çok üzücü. Ben gerçekten psikiyatriye gidiyorum. Hem Şeyda Hanım için hem bizim için çok kötü oldu. Çocuğu dövdüler, bu işi böyle halletmeye çalıştılar. Niye hayvan arabasına konuldu? Bu şekilde olması yanlış oldu" sözlerini sarf etti.

"SANIK BİZİ KENDİSİ GİBİ UYUŞTURUCUDAN BEYNİ YANMIŞ SANMASIN"

Müşteki avukatı ise "Olay bellidir. Motorsiklet hırsızlığından gözaltına alınmış iki kişi var. Birinin ifadesi alınırken diğeri fırsatını bulup kaçmış. İhmaller de söz konusudur tabi, gerekli suç duyurumuzu yapacağız. Olayda iki polis müdahale etmeye çalışıyor, aşırı bir direnme söz konusu. Sanık kelepçeleneceği anda silahı alıp ateş ediyor. Biz yalanlarına kanmıyoruz. Kendisi gibi uyuşturucudan beyni yanmış bir insan yerine koymasın bizi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.