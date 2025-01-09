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Bursa'da şok olay: Adres bilmiyor diye kurşunlandı

Bursa'da bir kafenin önünde adres sorma bahanesiyle başlayan tartışma kanlı bitti. Adresi bilmediğini söyleyen kişiyi bacaklarından vuran saldırgan olay yerinden kaçtı.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 01:31 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 01:31
Bursa’da şok olay: Adres bilmiyor diye kurşunlandı

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    Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde kafenin önünde bekleyen E.Ö., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından adres sorusuna yanıt vermediği gerekçesiyle vuruldu.

    Bursa'da bir kafenin önünde adres sorma bahanesiyle başlayan tartışma kanlı bitti. (Fotoğraf: İHA)Bursa'da bir kafenin önünde adres sorma bahanesiyle başlayan tartışma kanlı bitti. (Fotoğraf: İHA)

    "NE DEMEK ADRESİ BİLMİYORSUN?"

    "Ne demek adresi bilmiyorsun?" diyerek E.Ö.'ye ateş açan saldırgan, olayın ardından kayıplara karıştı. Bacaklarından vurularak kanlar içinde yere yığılan E.Ö.'ye çevredekiler hemen yardım etti.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bursa'da bir kafenin önünde adres sorma bahanesiyle başlayan tartışma kanlı bitti. (Fotoğraf: İHA)Bursa'da bir kafenin önünde adres sorma bahanesiyle başlayan tartışma kanlı bitti. (Fotoğraf: İHA)

    SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.Ö., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.