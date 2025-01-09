Bursa’da şok olay: Adres bilmiyor diye kurşunlandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde kafenin önünde bekleyen E.Ö., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından adres sorusuna yanıt vermediği gerekçesiyle vuruldu.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde kafenin önünde bekleyen E.Ö., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından adres sorusuna yanıt vermediği gerekçesiyle vuruldu.
"NE DEMEK ADRESİ BİLMİYORSUN?"
"Ne demek adresi bilmiyorsun?" diyerek E.Ö.'ye ateş açan saldırgan, olayın ardından kayıplara karıştı. Bacaklarından vurularak kanlar içinde yere yığılan E.Ö.'ye çevredekiler hemen yardım etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.Ö., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.