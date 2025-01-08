Mersin’de fare zehiri faciası! Çocuklardan biri daha öldü

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören çocuklar Ahid, İlaf, Selem El Yusuf ve Selam Duho'nun, dün akşam ileri tedavileri için Ankara'daki Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevklerine karar verdi.

CAN KAYBI SAYISI 3 OLDU

Çocuklardan Selem El Yusuf, yolda hayatını kaybetti. Diğer kardeşler ise tedaviye alındı.

Ölen 3 çocuğun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.