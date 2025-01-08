SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Mersin’de fare zehiri faciası! Çocuklardan biri daha öldü

Mersin’deki fare zehiri kabusunda can kaybı artıyor. Tarsus’ta zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin daha kurtarılamadığı öğrenildi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi. Evde inceleme yapan AFAD ekipleri, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiğini belirledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 15:04 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 15:06
Mersin’de fare zehiri faciası! Çocuklardan biri daha öldü

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Olay, dün öğle saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı olan Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi.

    Memun El Yusuf (35) ve eşi Haza Duho (29) ile 6 çocuğu, mide bulantısı, kusma, ishal şikayetleriyle sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    Tarsus'ta zehirlenme: Ölen çocuk sayısı 3'e yükseldi!

    Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından aile, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlendikleri belirlenen aile tedaviye alındı.

    Fare zehrinden ölen kardeşlerin sayısı 3'e yükseldi. (DHA)Fare zehrinden ölen kardeşlerin sayısı 3'e yükseldi. (DHA)

    Çocuklardan Ömer ve Rana El Yusuf, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Ahid (9), İlaf (7), Selem El Yusuf ve Selam Duho (1) da Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    AFAD ekipleri incelemelerde bulundu. (DHA)AFAD ekipleri incelemelerde bulundu. (DHA)

    FARE ZEHİRİ DÖKTÜKLERİNİ SÖYLEDİ
    Polisin hastanede ifadesine başvurduğu, sağlık durumu iyi olan Haza Duho, olaydan bir süre önce evlerinin çeşitli bölgelerine fare zehri döktüklerini söyledi. Baba Memun El Yusuf da evde fareler olduğu için bir süre önce zehir dökmek zorunda kaldıklarını anlattı.

    Eve sevk edilen AFAD, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra çalışma yaptı. Alınan numuneler Ankara'ya gönderildi.

    İlk bulgulara göre, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiği belirtildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

    Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören çocuklar Ahid, İlaf, Selem El Yusuf ve Selam Duho'nun, dün akşam ileri tedavileri için Ankara'daki Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevklerine karar verdi.

    CAN KAYBI SAYISI 3 OLDU
    Çocuklardan Selem El Yusuf, yolda hayatını kaybetti. Diğer kardeşler ise tedaviye alındı.

    Ölen 3 çocuğun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    PKK’lı Duran Kalkan’dan Selahattin Erdem mahlasıyla sabotaj! İmralı’ya Silah bırakmayız mesajı: Öz savunma yoksa barış da yok
    Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı
    Kerimcan Durmaz isimli sapkına ’yasa dışı bahis’ tutuklaması! İfadesi ortaya çıktı... Sahne fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu da cezaevine gönderildi
    Ankara’nın Hakikat Ekseni! Şii alim Tufeyli’den Suriye’de PKK/YPG yılanının başını kesin çıkışı: Dürzi lider Canbolat’tan Erdoğan’a övgü
    Okan Buruk’tan dev rotasyon! Başakşehir maçında o isimler sahada
    İstikamet Kobani! Ankara’nın harekat uyarısı sonrası SMO’dan kapsamlı yığınak | İsrail’den PKK/YPG’ye uluslararası şemsiye
    Güvenlikle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! CHP’li başkan yardımcısı Murat Miniç’ten rezil savunma
    EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi
    Rize’deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firari katil adliyeye sevk edildi
    İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...
    İsrail basını Erdoğan’ı ciddiye almanın zamanı geldi dedi: Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa sadece slogan değil
    Grönland, Kanada, Meksika, Panama: Trump haritayı çizdi Trudeau ve Musk birbirine girdi
    DEM turlarının arka planı... Hangi mesajı getirdiler, teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? Ankara’nın kırmızı çizgisi
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi
    İzmir’de maaş krizi büyüyor: Otobüs şoförleri iş bıraktı