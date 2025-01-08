Mersin’de fare zehiri faciası! Çocuklardan biri daha öldü

Olay, dün öğle saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı olan Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi.
Memun El Yusuf (35) ve eşi Haza Duho (29) ile 6 çocuğu, mide bulantısı, kusma, ishal şikayetleriyle sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından aile, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlendikleri belirlenen aile tedaviye alındı.
Fare zehrinden ölen kardeşlerin sayısı 3'e yükseldi. (DHA)
Çocuklardan Ömer ve Rana El Yusuf, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Ahid (9), İlaf (7), Selem El Yusuf ve Selam Duho (1) da Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
AFAD ekipleri incelemelerde bulundu. (DHA)
FARE ZEHİRİ DÖKTÜKLERİNİ SÖYLEDİ
Polisin hastanede ifadesine başvurduğu, sağlık durumu iyi olan Haza Duho, olaydan bir süre önce evlerinin çeşitli bölgelerine fare zehri döktüklerini söyledi. Baba Memun El Yusuf da evde fareler olduğu için bir süre önce zehir dökmek zorunda kaldıklarını anlattı.
Eve sevk edilen AFAD, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra çalışma yaptı. Alınan numuneler Ankara'ya gönderildi.
İlk bulgulara göre, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiği belirtildi.