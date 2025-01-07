TikTok faciası! 10 yaşındaki küçük çocuk akım videosu çekmek isterken canından oldu

İzmir Bornova'nın Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan Mert Yetiştiren, 17 Aralık günü evde tek başına olduğu sırada sosyal medyadaki bir akımı denedi. Kolonyayı üzerine döktü ve ateşe verdi. Vücudunda yanıklar meydana gelen çocuk, ailesini arayıp durumu bildirdi.

Çalıştığı yerden eve gelen anne, vücudunda yanıklar olan Mert'i, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alındı. Ancak talihsiz Mert Yetiştiren, 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Yetiştiren'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim aldı. Bornova ilçesinde toprağa verildi. Mert Yetiştiren dün toprağa verilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

"HIZ KESMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"

Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yayınlandı. Şu ifadelere yer verildi: "Bir süredir hastanede tedavisi devam eden Mert Yetiştiren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaraladı. Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."