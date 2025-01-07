Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak 2025? Ocak ayı KYK burs/kredi ödeme takvimi

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Üniversite öğrencileri için önemli bir destek kaynağı olan KYK burslarının 2025 Ocak ayı ödemeleri gündemin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen KYK burslarının zamlı tutarlarının hesaplara ne zaman yatırılacağı açıklandı.

(Takvim Foto Arşiv) KYK Bursları Ne Zaman Yatacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusuna göre, KYK burs ve kredi ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre ayın 6 ve 10. günleri arasında yatırılacak. Buna göre, 2025 Ocak ayına ait zamlı KYK burs ödemeleri 6 Ocak ile 10 Ocak tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına geçecek.