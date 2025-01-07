Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak 2025? Ocak ayı KYK burs/kredi ödeme takvimi

(Takvim Foto Arşiv)
KYK Bursu Hangi Durumlarda Kesilir?
KYK burslarının belirli durumlarda kesilebileceği uyarısı da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapıldı. Burs kesilmesine yol açan nedenler şöyle sıralanıyor:
Başarısızlık: Derslerde yeterli başarıyı sağlayamamak.
Eğitimden Ayrılma: Öğretim kurumundan ayrılma, uzaklaştırılma veya çıkarılma.
Kayıt Durumu: İzin alma, kayıt dondurma ya da ders kaydı yaptırmama.
Yurt İhlalleri: Bakanlığa bağlı yurtlardan süresiz çıkarılma cezası alma.
Hukuki Durumlar: Kesin hükümle mahkûm olma.
Bu nedenlerden herhangi biri gerçekleştiğinde öğrencilerin KYK burs ödemeleri durdurulabiliyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Ödemeler İçin T.C. Kimlik Numarası Önemli
Burs ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapıldığından, her öğrencinin ödeme günü farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin belirtilen tarih aralığında hesaplarını kontrol etmeleri öneriliyor.