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Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak 2025? Ocak ayı KYK burs/kredi ödeme takvimi

Üniversite öğrencileri zamlı KYK burslarının ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Eğitim ve yaşam masraflarına önemli katkı sağlayan KYK burslarının artırıldığı 2025 yılı itibarıyla, milyonlarca öğrenci yeni tutarların yatırılacağı tarihleri araştırmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu zam müjdesiyle birlikte KYK bursları 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 13:26 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 13:26
Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak 2025? Ocak ayı KYK burs/kredi ödeme takvimi

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    Üniversite öğrencileri için önemli bir destek kaynağı olan KYK burslarının 2025 Ocak ayı ödemeleri gündemin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen KYK burslarının zamlı tutarlarının hesaplara ne zaman yatırılacağı açıklandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KYK Bursları Ne Zaman Yatacak?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusuna göre, KYK burs ve kredi ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre ayın 6 ve 10. günleri arasında yatırılacak. Buna göre, 2025 Ocak ayına ait zamlı KYK burs ödemeleri 6 Ocak ile 10 Ocak tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına geçecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 KYK Burs Ücretleri Ne Kadar Oldu?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında KYK burslarının artırıldığını açıklamıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte, üniversite öğrencilerinin aldığı burs miktarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı. Bu artışla birlikte, öğrenciler Ocak 2025 itibarıyla 3 bin lira KYK bursu alacaklar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KYK Bursu Hangi Durumlarda Kesilir?

    KYK burslarının belirli durumlarda kesilebileceği uyarısı da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapıldı. Burs kesilmesine yol açan nedenler şöyle sıralanıyor:

    Başarısızlık: Derslerde yeterli başarıyı sağlayamamak.

    Eğitimden Ayrılma: Öğretim kurumundan ayrılma, uzaklaştırılma veya çıkarılma.

    Kayıt Durumu: İzin alma, kayıt dondurma ya da ders kaydı yaptırmama.

    Yurt İhlalleri: Bakanlığa bağlı yurtlardan süresiz çıkarılma cezası alma.

    Hukuki Durumlar: Kesin hükümle mahkûm olma.

    Bu nedenlerden herhangi biri gerçekleştiğinde öğrencilerin KYK burs ödemeleri durdurulabiliyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ödemeler İçin T.C. Kimlik Numarası Önemli

    Burs ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapıldığından, her öğrencinin ödeme günü farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin belirtilen tarih aralığında hesaplarını kontrol etmeleri öneriliyor.

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