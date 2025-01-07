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"Kış güneşini kaçırmayın" başlığıyla Alman basını Bild'dan Türkiye'ye övgü!

Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild, ‘Kış güneşini kaçırmayın’ başlığıyla tatil haberi yaptı. Türkiye’ye övgüler yağdırdı. 8 günlük paket fiyatlarını görünce biz de Bild’e katılıyoruz, evde otursak zaten bu kadar harcarız, üstelik aynı lüks de yok.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Kış güneşini kaçırmayın başlığıyla Alman basını Bild’dan Türkiye’ye övgü!

İÇİNDEKİLER

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    "Almanya'da günler kısaldığında ve soğuklar yüzünüze çarptığında, kış hüznünden kaçmak kadar güzel bir şey olamaz. Türkiye size ılıman bir iklim, turkuaz rengi bir deniz ve dinlenme ile maceranın mükemmel bir karışımını sunuyor." Almanya'nın ünlü ve çok satan gazetesi Bild böyle başlıyor Türkiye'yi ve Türkiye'deki otellerin tanıtımını yaptığı haberde. 'İşte Türkiye'de kış güneşinin tadını çıkarmak için en iyi seyahat destinasyonları; iyi hissetmenizi sağlayacak anlar garantili!'diye devam ediyor. Bild Türkiye'ye tanıtım yazısında öve öve bitiremiyor. Çünkü haklı.

    "TÜRKİYE BİR YAZ DESTİNASYONU DEĞİL"
    8 gün uçakla gidiş dönüş beş yıldızlı süper lüks otellerin fiyatları neredeyse Sirkeci'nin iki yıldızlı otelleri kadar. Bild haberini şöyle bitiriyor,'Neden kışın Türkiye? Türkiye sadece bir yaz destinasyonu değil, kışın bir sonraki hayalinizdeki tatil için de mükemmel koşulları sunuyor. Ilıman sıcaklıklar, güneş ışığı ve rakipsiz fiyat-performans oranı, bölgeyi ideal seçim haline getiriyor. İster Antalya, Alanya, ister Dalyan; plajlar, kültürel etkinlikler ve bol bol dinlenme burada sizi bekliyor.

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