Burdur MAKÜ’den anlamlı etkinlik!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM), Burdur Hilmi Hafize Evin Huzurevi sakinlerinden anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Beş hafta süren etkinliklerde, "Yalnızlık" konusu ele alındı. Yalnızlığın insan hayatında olumyu ve olumsuz yanları anlatıldı. Huzurevi sakinleri, bu konuda kendi deneyimlerini paylaştı.

Sonunda 'Tecrübelerin Mezuniyeti' programı yapıldı. Huzurevi sakinleri, mezuniyet belgelerini ve madalyalarını almanın mutluluğunu yaşadı. Yaşam Müdürü Doç. Dr. Deniz Say Şahin, merkezlerinin geriatri ve gerontoloji alanında yürüttüğü çalışmaları anlattı. 2024 yılı teması olarak 'yalnızlık' konusunu belirlediklerini, 2025 yılında ise 'mutluluk' teması üzerinde yaşlı değerlerle çalışmalar yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Erdoğan ÖZTÜRK